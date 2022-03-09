В цілому ринок криптовалют сьогодні зростає. Очікується, що цього тижня президент Байден підпише указ, який стане першим кроком у регулюванні криптовалют. Це відбувається через побоювання, що Росія може скористатися криптоактивами для обходу санкцій.

Глава найбільшого банку Сінгапуру зауважив, що, на його думку, криптовалюта, наприклад, біткоїн, продовжує «набувати статусу солідного сховища вартості, подібно до золота».

Війна на українській землі та нищівні санкції проти Росії призвели до того, що ціни на сировину зростають до рекордних рівнів.

Учора американські індекси закрилися нижче після того, як президент Джо Байден оголосив про плани бойкотувати імпорт російських енергоносіїв.

Кращі криптовалюти

Сьогодні Terra здорожчала більше ніж на п’яту частину своєї вартості і зараз торгується трохи нижче 100 доларів. Два дні тому монету розмістили на Wirex, і це сприяло її росту.

Avalanche також лідирував, він зріс на 10%. Цей проєкт щойно оголосив про свою програму Multiverse, в яку вклали 4 мільйони AVAX, вартістю близько 290 мільйонів доларів за поточними цінами. Він прагне стимулювати зростання підмереж. Також два дні тому AVAX розмістли на біржі Bitstamp.

Ethereum піднявся більше ніж на 7%, а Cardano і Solana виросли на понад 4%. На момент написання статті біткоїн торгувався вище 41 000 доларів США, тобто за останні 24 години він зріс десь на 8%.

Кращі гравці

Якщо говорити про зростання цін, то серед криптовалют зі списку топ-100 найбільше зросли Monero та Terra. Хоча всі монети конфіденційності зростають, Monero має найбільші здобутки.

Існує думка, що санкції проти Росії призведуть до збільшення кіберзлочинності, і такі токени, як Monero, стають все більш популярними, тому що хакери, ймовірно, вимагатимуть платежів саме в цій монеті. Secret, ще один токен конфіденційності, зріс на 15% за останні 24 години.

Сьогодні ціна NEAR Protocol в реальному часі становить 11,12 долара, а добовий обсяг торгів складає 750,6 мільйона доларів. За ринковою капіталізацією ця монета займає 22-у сходинку, і за останні 24 годин вона зросла на 12,61%.

Сьогодні Waves здорожчав ще на 12%. Серед інших переможців: монети конфіденційності Oasis і Zcash, які зросли на 12% і 16% відповідно, THORChain, що здобув 11%, Arweave, який збільшився на 18%, Anchor і Dash, кожен з яких зріс на 13%.

У тренді

Metaverse ALL BEST ICO торгується за 0,007 долара, а його 24-годинний обсяг торгів перевищив 1 мільйон доларів. Його токен METAALLBI зріс на 846% за останні 24 години.

METAALLBI підтримує та оновлює проєкт ALL BEST ICO, створюючи інноваційні NFT, які використовують в якості винагороди, а також щоб створити додаткову вартість для всіх прихильників цього токена. Ця платформа інтегрує різноманітні додатки для метавсесвіту.