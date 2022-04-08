У квітні PancakeSwap (CAKE) продемонстрував неабияку силу. За останні два тижні монета здорожчала майже на 60%. Якщо CAKE і далі буде зростати, він може фактично перетворити важливу зону опору накладних витрат на зону підтримки. Це буде величезне досягнення. Роглянемо декілька деталей:

CAKE зіштовхується з великим опором на рівні 11 доларів, але прагне зберегти свою висхідну тенденцію.

На цьому шляху монета кілька разів зазнала невдачі і відтоді різко впала.

CAKE, напевно, намагатиметься сягнути позначки в 11 доларів найближчими днями.

Джерело даних: TradingView

Чи зможе PancakeSwap (CAKE) перетворити позначку в 11 доларів на рівень підтримки?

Якщо бики зможуть перетворити зону опору на рівні 11 доларів на підтримку, то CAKE зможе побачити серйозний бичачий прорив. За останні кілька днів ця монета DEX кілька разів намагалася подолати цей поріг, але зазнала невдачі.

В результаті цього CAKE різко впав, за останні 24 години він втратив майже 13%. Ми очікуємо, що вже зовсім скоро бики CAKE спробують ще раз подолати позначку в 11 доларів. Якщо їм вдасться це зробити, то найближчим часом токен, можливо, зросте до 15 доларів.

Тобто поточна ціна підніметься майже на 90%. Однак якщо позначка в 11 доларів буде недосяжною для монети, то CAKE, скоріше за все, впаде десь до 8,32 долара.

Чи варто зараз купувати CAKE?

Як правило, не хочеться купувати монету, коли вона наближається до зони опору, адже ризики зниження будуть дуже високими. Краще було б почекати і подивитися, чи зможе монета подолати позначку в 11 доларів.

Якщо їй це вдасться, то ви зможете придбати актив і отримати прибутки. А якщо CAKE знову не зможе піднятися до 11 доларів, дочекайтеся відкату, і коли ціна буде десь в районі 6 доларів, заходьте на ринок.