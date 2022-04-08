Початок 2022 року був досить яскравим для інвесторів VeChain (VET) . Після того, як монета впала та втратила значну частину своєї вартості, зараз VET відновлюється. На даний момент токен вже компенсував майже всі збитки, які він отримав цього року. Але куди його ціна буде рухатися далі? Нижче зробимо аналіз, а зараз давайте розглянемо останні новини:

Хоча в останній тиждень березня VET непогано зростав, але зараз він почав відступати.

Лише за останні 24 години монета втратила близько 13%.

Однак його показники залишаються позитивними, і найближчим часом монета може знову почати зростати.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе VeChain (VET) сягнути позначки в 0,1 долара?

Для VET позначка в 0,1 долара стане новим максимумом 2022 року. Дійсно востаннє монеті вдалося піднятися вище 0,1 долара в жовтні минулого року. З огляду на поточну ціну це може здатися не зовсім реальним, але насправді VET знаходиться не так вже й далеко від 0,1 долара. Щоб досягти цього рівня, монеті потрібно додати до своєї вартості лише 40%.

Однак найцікавіше те, що буде після 0,1 долара. Фактично до того моменту, коли VET сягне позначки в 0,1 долара, він подолає декілька важливих зон опору і розпочне бичачий забіг, результатом якого можуть бути колосальні здобутки.

Окрім того, короткостроковий прогноз щодо монети залишається оптимістичним. Зараз наприклад, показник RSI позитивний, і VET торгується вище своїх 20- та 50-денних SMA.

Чи варто зараз купувати VeChain (VET)?

Якщо ви довгостроковий інвестор, купувати VET можна в будь-який час. Це один із найцікавіших проєктів у криптопросторі, який продовжує залучати багато високопоставлених інвесторів.

З точки зору короткострокової торгівлі прогнози щодо VET також оптимістичні. Тому токен буде гарною інвестицією, особливо якщо враховувати той факт, що він має зрости на 40%, щоб сягнути позначки в 0,1 долара.