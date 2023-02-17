Передпродаж криптовалюти Metacade. Що вам потрібно знати, перш ніж інвестувати

На ранніх етапах передпродажу криптовалюта Metacade швидко розпродавалася, і тепер, схоже, цей проєкт готується вибухнути. Можливо, токен MCADE є однією з найкращих криптовалют для інвестування прямо зараз, оскільки він забезпечує роботу комплексної платформи, яка має величезний потенціал на майбутнє.

Чи може Metacade виявитися найкращою криптовалютою для інвестування на даний момент? Передпродаж — це рідкісна можливість придбати актив за низькими цінами, і багато топових криптовалют, в які зараз можна інвестувати, поєднують в собі широкий набір корисних функцій та великий потенціал для майбутнього зростання.

Metacade має ці характеристики, тому давайте детально зануримося в дану платформу, щоб зрозуміти, що ж вона пропонує.

Metacade — одна з кращих криптовалют для інвестування

Досить часто передпродаж криптовалюти є однією із найприбутковіших інвестиційних можливостей у світі криптовалюти, оскільки топові проєкти запускаються за надзвичайно низькими цінами. Такі можливості трапляються рідко, і коли стартує передпродаж криптопроєкту з високим потенціалом, часто інвестори швидко скуповують якомога більше токенів.

Безсумнівно, так було у випадку з Metacade , який вже пройшов половину свого передпродажного шляху. За 12 тижнів вдалося зібрати 6,7 млн доларів, а це вказує на те, що цінова динаміка Metacade може просто вибухнути.

Цей проєкт сприяє революції в GameFi-секторі, що робить його однією із кращих криптоінвестицій. GameFi поєднує в собі найсучасніші онлайн-ігри та інтегровані фінансові винагороди для користувачів, тому не дивно, що провідні проєкти на кшталт Metacade демонструють великі перспективи та довгостроковий ціновий потенціал.

Чи зможе MCADE досягти 5 доларів у 2025 році?

Після завершення передпродажу криптовалюти MCADE ця аркада метавсесвіту запрацює та запропонує низку ексклюзивних послуг для гравців GameFi та користувачів Web3. Окрім цього, токен MCADE стане доступний на біржах, і це, як очікується, збільшить охоплення проєкту та сприятиме зростанню його ціни.

Цільова ціна для MCADE на 2023 рік становить 1 долар США. Тобто ціна, яка буде на момент завершення передпродажу криптовалюти, зросте в фантастичні 50 разів, та Metacade навряд чи зупиниться на досягнутому. У 2024 році та надалі загальний крипторинок може увійти в бичачий ринок, після чого токен MCADE може зрости просто до небес.

Metacade планує, що у 2025 році його ціна перевищить 5 доларів. Того ж року MCADE може сягнути 7 доларів, тобто з моменту завершення передпродажу криптовалюти його ціна зросте в 350 разів. Оскільки Metacade має такий високий довгостроковий потенціал, не дивно, що експерти називають MCADE найкращою криптовалютою для інвестування в даний момент.

Що таке Metacade?

Metacade стане найбільшою аркадою на блокчейні та надасть широкий вибір різних онлайн-ігор, кожна з яких матиме вбудований механізм заробітку. Поєднуючи можливості Рlay-to-Еarn із захоплюючим геймплеєм, Metacade може з часом стати провідним проєктом у GameFi-секторі.

Також Metacade стане центральним осередком для користувачів Web3, що матиме величезний потенціал для заробітку, який виходить за рамки аркад в метавсесвіті. Він відображатиме всі останні тенденції в блокчейн-іграх та пропонуватиме найцінніші альфа-версії ігор на блокчейні. Завдяки кільком унікальним ініціативам він буде сприяти безпосередньо розвитку GameFi.

Як працює MCADE?

За допомогою токенів MCADE сплачуватимуть винагороди в Metacade. Тут буде як звичайний геймплей, так і змагальний, тобто гравці зможуть грати наодинці та долати нескінченні ігрові рівні і заробляти за це токени, а також будуть доступні рейтингові змагальні турніри, переможці яких отримають солідні криптовалютні призи.

Центр спільноти Metacade винагороджуватиме користувачів за їхні внески. Сюди входить: публікація оглядів на ігри, обмін альфа-версією гри або взаємодія з іншими учасниками спільноти. За допомогою функції Create2Earn усі творці контенту в Metacade зможуть заробляти винагороди в токенах MCADE.

Окрім того, цей проєкт спрямований на те, щоб допомогти криптоентузіастам розпочати кар’єру в блокчейні. Функція Work2Earn дозволить користувачам Web3 знайти собі оплачувану роботу, як одноразові підробітки, так і позиції тестувальника ігор чи штатні посади у провідних блокчейн-компаніях.

MCADE змінює правила гри

На додаток до всіх інших функцій, Metacade представляє краудфандингову ініціативу для абсолютно нових блокчейн-ігор. Розробники зможуть подавати свої інвестиційні пропозиції на розсуд спільноти Metacade, яка в ході голосування вирішить, які нові ігри є найкращими. Переможці цього конкурсу голосування отримають фінансування на початковому етапі, яке піде на розробку нової гри.

Metacade вважається однією з найкращих криптовалют, в яку зараз можна інвестувати, адже вона безпосередньо сприяє розширенню блокчейн-технології. Цей проєкт створює робочі місця для користувачів Web3, а також буде надавати інноваторам фінансову підтримку, необхідну для розробки нових децентралізованих додатків ( dApps ) та блокчейну.

Чи варто купувати MCADE?

Передпродаж криптовалюти MCADE вважається однією з кращих криптовалютних інвестицій, яку можна зробити прямо зараз, і чудовим довгостроковим активом на майбутнє. Оскільки очікується, що цінова динаміка токена MCADE буде позитивно змінюватися, поточний передпродаж криптовалюти дає рідкісну можливість долучитися до провідного проєкту на ранніх етапах інвестування.

На початку передпродажу токен MCADE коштував 0,008 долара, однак на момент завершення цієї події вартість зросте до 0,02 долара. Саме тому в інвесторів є обмежений час, щоб приєднатися до передпродажу цієї криптовалюти за найкращою можливою ціною.