Після чудового тижня Tron (TRX) готується до нових здобутків

Цього тижня Tron (TRX) зростав попри те, що інші великі монети намагалися принести хоч якісь прибутки. Однак монета ще не реалізувала повністю свій потенціал і найближчими днями може продемонструвати ще більше прибутків. Читайте нижче наш детальний аналіз, а спочатку давайте розглянемо основні моменти:

Tron випередив ринок і за тиждень зріс приблизно на 15%.

Найближчим часом монета збирається піднятися до 0,085 долара.

Осцилятор імпульсу також показує, що TRX є бичачим.

Джерело даних: Tradingview

Прогноз ціни на Tron (TRX)

Загалом цей тиждень для крипторинку дуже млявим. Однак Tron продемонстрував досить непогані результати порівняно з іншими монетами. За тиждень токен зріс приблизно на 15%, і ми очікуємо, що він і далі буде зростати. Якщо поточний імпульс утримається, то TRX, ймовірно, найближчими днями наблизиться до позначки в 0,085 долара. Це означає, що поточна ціна підніметься десь на 35%.

Однак цей бичачий прогноз реалізується, лише якщо TRX закриє день вище 0,7 долара. На даний момент монета впала трохи нижче цієї позначки. Однак з огляду на вищі мінімуми та вищі максимуми, встановлені за останні 24 години, цілком ймовірно, що TRX закриється набагато вище 0,7 долара.

Крім того, поточний імпульс наближає TRX дуже близько до його 200-денної EMA. Якщо бики зможуть подолати цей поріг, то, напевно, будемо спостерігати тривалий період росту для Tron.

Чому варто інвестувати в Tron?

Tron входить до 10 кращих інфраструктурних блокчейн-проєктів у світі. Якщо ви хочете зробити в криптовалюту довгострокові інвестиції, вам варто придбати цей актив.

Та навіть у короткостроковій перспективі TRX пропонує неймовірні можливості. Дійсно монета різко впала від своїх історичних максимумів. Це падіння може дати інвесторам гарну можливість заробити, адже найближчими місяцями Tron буде відновлюватися.