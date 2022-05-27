Зараз, коли пристрасті дещо вщухли після колосального обвалу Terra, я подумав, що було б цікаво зануритися в DeFi-простір і подивитися, як це потрясіння позначилося на інших протоколах. DeFi-сектор став популярним у 2020 році, зараз цей період на професійному жаргоні називають «літо DeFi».

Відтоді він трохи збавив свої оберти: прибутковість впала у всьому цьому просторі, адже ринок став більш ефективним, і це цілком зрозуміло. Однак протокол Anchor продовжував приносити досить високі прибутки (такі привабливі 20%), але мені тут сорока принесла на хвості, що закінчилося це для нього не добре.

Як видно на вказаному вище графіку від DefiLllama, загальна заблокована вартість Anchor (TVL) різко впала з 18 млрд доларів до майже нуля. Якщо натиснути «Відобразити хронологію» у верхньому лівому куті графіка нижче, ви побачите TVL для всього блокчейну Terra, який ще пару тижнів тому займав друге місце, поступаючись лише Ethereum. Отак можуть падати великі гравці.

Вгадайте, хто повертається знову, і знову, і знову

Отож, яких змін зазнали всі ці рейтинги? Відповідь на питання Емінема (адже це цитата із його пісні «Guess who’s back, back, back?») буде така: Раптом досить самовдоволений стейблкоїн DAI повертається знову, і знову, і знову. Королем гори знову став MakerDAO, адже його TVL становить 9,5 млрд доларів, і саме тому він є протоколом номер 1 після того, як Anchor так курйозно втратив 18 млрд доларів.

Звичайно, це жорстокий, але досить логічний іронічний поворот, адже MakerDAO, щоб стати по-справжньому відомим, випустив перший децентралізований стейблкоїн DAI. Хоча мій редактор Joe KB заявив минулого тижня у подкасті для CoinJournal, який ми нещодавно запустили, що американці не звикли іронізувати, я впевнений, що це це не пройшло непоміченим.

Для непосвячених, DAI поділяє з TerraUSD, який обвалився, цю чарівну ідею децентралізації. Проте прихильники DAI будуть голосно кричати, що між ними є одна дуже важлива відмінність – DAI забезпечений заставою.

Якщо пояснювати двома словами, DAI створюється, коли користувачі роблять позику під заблоковану заставу. І навпаки, він знищується, коли позику погашають, і коли одночасно з тим користувач знову отримує доступ до заблокованої застави. Це настільки логічно порівняно з TerraUSD, що навіть може викликати нудоту, але, тим не менш, він зменшив значну долю ринку для всіх проєктів Terra, а засновник До Квон не зробив жодних випадів у своїй війні проти цього логічного стейблкоїну.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Два протоколи Curve і Aave йдуть одразу за MakerDAO у цій новій трійці лідерів. Подібним чином, вони також є старожилами. Можливо, ці протоколи «менш привабливі», ніж, за загальним визначенням, приголомшливий протокол Anchor, який, однак, має свої недоліки. Ці протоколи мають майже однаковий TVL — 8,9 млрд і 8,5 млрд доларів відповідно. Гадаю, генеральний директор та засновник Yield App Тім Фрост виразив цікаві думки, коли він заявив:

«Приємно бачити, що цього тижня Maker DAO, оригінальний децентралізований стейблкоїн-проєкт, знову став лідером за розміром загальної заблокованої вартості (TVL). За даними Defi Llama, Maker DAO – домівка стейблкоїну DAI, який прив’язаний до долара США, – станом на середу мав TVL майже в 10 млрд доларів. Хоча це на 30% менше, ніж було минулого місяця, однак це грандіозне досягнення для одного з найстаріших DeFi-проєктів і сигнал надії для всієї галузі.

Далі він сказав, що «трійка лідерів DeFi-сектору, які вижили (MakerDAO, Curve та Aave), дійсно пропонують найвищі прибутки та надають певний зріз еволюції галузі від її перших днів у 2014 році й до сьогодні. Також це показує, наскільки важливими в цій галузі є солідний розвиток, досвід та репутація. Ці проєкти були створені під час ведмежих ринків 2018 року».

Заключні думки

Ці коментарі Фроста абсолютно справедливі. І хоча загальний TVL усього DeFi-сектору різко впав через нещодавнє падіння ринку, та це завжди було так. Цей сектор залишається експериментальною сферою на ринку, який раптом почав нетерпимо ставитися до ризику. Однак ці три породисті собаки (якщо можна використати таку наукову мову) можуть похвалитися найкращою репутацією серед гравців DeFi-сектору, який виник лише у 2018 році.

Дійсно, тут існує легенда, і вона знову і знову зустрічається в усіх класах активів і ринків. Ми переживаємо період п’янкої експансії, коли кожна людина і її бабуся можуть заробити гроші. Я майже впевнений, що навіть мавпа моєї бабусі під час бичачого забігу збільшила свій криптовалютний портфель втричі.

Однак грошовий станок сповільнює свою роботу, процентні ставки зростають, і ще існує довгий список інших факторів, описати які я зараз просто не маю сил, тому попит в економіці поступово згасає. Було вкрай необхідне природне очищення від усього наносного, і ми зараз відчуваємо присмак корекції, яка саме відбувається по всьому цьому простору.

Нещодавня ситуація з Anchor стала прикладом істерії мильних бульбашок, коли все пішло не за планом. Якщо лопне бульбашка на кшталт доткомів, то такі видатні імена, як MakerDAO, Curve і Aave, якнайкраще підходять для того, щоб стати амазонками і піднятися з попелу, коли ми повернемося на цей шлях. Іноді краще бути менш привабливим. Принаймні це я кажу своєму відображенню в дзеркалі вранці після того, як цілу ніч дивився на червоні свічки на екрані свого комп’ютера.