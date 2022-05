Зараз, коли пристрасті дещо вщухли після колосального обвалу Terra, я подумав, що було б цікаво зануритися в DeFi-простір і подивитися, як це потрясіння позначилося на інших протоколах. DeFi-сектор став популярним у 2020 році, зараз цей період на професійному жаргоні називають «літо DeFi».

Відтоді він трохи збавив свої оберти: прибутковість впала у всьому цьому просторі, адже ринок став більш ефективним, і це цілком зрозуміло. Однак протокол Anchor продовжував приносити досить високі прибутки (такі привабливі 20%), але мені тут сорока принесла на хвості, що закінчилося це для нього не добре.

Як видно на вказаному вище графіку від DefiLllama, загальна заблокована вартість Anchor (TVL) різко впала з 18 млрд доларів до майже нуля. Якщо натиснути «Відобразити хронологію» у верхньому лівому куті графіка нижче, ви побачите TVL для всього блокчейну Terra, який ще пару тижнів тому займав друге місце, поступаючись лише Ethereum. Отак можуть падати великі гравці.

Отож, яких змін зазнали всі ці рейтинги? Відповідь на питання Емінема (адже це цитата із його пісні «Guess who’s back, back, back?») буде така: Раптом досить самовдоволений стейблкоїн DAI повертається знову, і знову, і знову. Королем гори знову став MakerDAO, адже його TVL становить 9,5 млрд доларів, і саме тому він є протоколом номер 1 після того, як Anchor так курйозно втратив 18 млрд доларів.

Звичайно, це жорстокий, але досить логічний іронічний поворот, адже MakerDAO, щоб стати по-справжньому відомим, випустив перший децентралізований стейблкоїн DAI. Хоча мій редактор Joe KB заявив минулого тижня у подкасті для CoinJournal, який ми нещодавно запустили, що американці не звикли іронізувати, я впевнений, що це це не пройшло непоміченим.

Для непосвячених, DAI поділяє з TerraUSD, який обвалився, цю чарівну ідею децентралізації. Проте прихильники DAI будуть голосно кричати, що між ними є одна дуже важлива відмінність – DAI забезпечений заставою.

Якщо пояснювати двома словами, DAI створюється, коли користувачі роблять позику під заблоковану заставу. І навпаки, він знищується, коли позику погашають, і коли одночасно з тим користувач знову отримує доступ до заблокованої застави. Це настільки логічно порівняно з TerraUSD, що навіть може викликати нудоту, але, тим не менш, він зменшив значну долю ринку для всіх проєктів Terra, а засновник До Квон не зробив жодних випадів у своїй війні проти цього логічного стейблкоїну.

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022