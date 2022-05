Після двох місяців розгляду Rain, провідна криптовалютна біржа Близького Сходу, офіс якої знаходиться в Бахрейні, здійснила лістинг Shiba Inu для того, щоб розширити обсяг своєї торгівлі та стати більш популярною.

Rain став першою криптобіржевою платформою, яка отримала повну ліцензію після того, як це схвалив Центральний банк Бахрейну. Ще в березні Rain провів опитування в своєму офіційному акаунті в Twitter і запитав свою спільноту, чи варто їм проводити лістинг другої за розміром мем-монети.

Нещодавно ця платформа оголосила, що підтримує Shiba Inu. До того ж, на початку цього року Shiba Inu внесли в списки інших криптобіржових платформ, зокрема це зробили торговий додаток Robinhood і децентралізована біржа Parex.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022