Після двох місяців розгляду Rain, провідна криптовалютна біржа Близького Сходу, офіс якої знаходиться в Бахрейні, здійснила лістинг Shiba Inu для того, щоб розширити обсяг своєї торгівлі та стати більш популярною.

Rain став першою криптобіржевою платформою, яка отримала повну ліцензію після того, як це схвалив Центральний банк Бахрейну. Ще в березні Rain провів опитування в своєму офіційному акаунті в Twitter і запитав свою спільноту, чи варто їм проводити лістинг другої за розміром мем-монети.

Нещодавно ця платформа оголосила, що підтримує Shiba Inu. До того ж, на початку цього року Shiba Inu внесли в списки інших криптобіржових платформ, зокрема це зробили торговий додаток Robinhood і децентралізована біржа Parex.

BlueWhale0073 придбав рекордні 455 млрд токенів SHIB

Криптосервіс WhaleStats, який відстежує та ділиться даними про найбільші гаманці в мережах (наприклад, BNB, Polygon, Ethereum тощо), виклав у Twitter допис, у якому зазначається, що значну кількість токенів SHIB придбав відомий в мережі Ethereum кит.

Власник гаманця BlueWhale0073 придбав 455 957 607 129 токенів SHIB, і це обійшлося йому в 4 933 461 долар. Проте цей кит почав продавати значну частину своїх токенів SHIB на біржі Binance, коли токен здорожчав на понад 25%.

Хоча кількість SHIB та інших дрібних токенів (зокрема HEX, UNI), якими зараз володіє цей кит, невелика (приблизно становлять 17 976 доларів, і це лише 0,25% його портфелю), у нього є інші солідні активи, як-от LINK, MATIC, а USDC – це найбільший актив, яким він володіє.

На момент написання статті SHIB торгувався за 0,00001328 долара, тобто він зріс на 27,36% після невеликої корекції, яка відбулася після того, як він сягнув денного максимуму на рівні 0,00001384 долара.