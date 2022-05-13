В Німеччині опублікували перший податковий посібник щодо криптовалют

Можливо, ми летимо в глибоку прірву, але впровадження крипторегулювання іде своїм ходом. Міністерство фінансів Німеччини опублікувало так званий «лист BMF», у якому йдеться про те, як можна врегулювати податок на прибуток від криптовалют. Таку інформацію стосовно криптовалюти оприлюднили вперше.

Що ж це за лист?

У Міністерстві фінансів назвали цей лист «юридично безпечними інструкціями, які легко застосувати на практиці, і що стосуються оподаткування прибутків від віртуальних валют та інших токенів». Якщо володієте німецькою мовою, можете почитати подробиці на вебсайті Міністерства фінансів Німеччини.

«У цьому листі розглянули питання стосовно криптовалют, які визначили та класифікували відповідно до Закону про податок на прибуток. Тут не тільки міститься інформація про торгівлю криптовалютами, але міністерство навіть приділило увагу податкам на прибуток від майнінгу, стейкінгу, позик, хардфорків, ейрдропів, службових токенів та токенів безпеки, а також доходам співробітників». Значить, вони добре розбираються у справі.

Якщо через рік продати свої BTC і ETH, не доведеться сплачувати податки

У цьому листі пропонується чудове рішення: через рік дві найбільші монети можна буде продати, не сплачуючи жодних податків. «Приватні особи зможуть через рік продати придбані біткоїни та Еther, і з них не стягнуть податки», — заявила парламентський державний секретар Катя Хессель. Проте цей лист не є вичерпним, і в майбутньому все ще може змінитися.

«Звичайно, майбутня офіційна публікація листа BMF не стане кінцем нашої дискусії на цю тему, це лише проміжний результат. Швидкий розвиток «криптосвіту» гарантує, що у нас постійно будуть теми для обговорення. Вже є додатковий лист, де розглянули зобов’язання щодо співпраці та реєстрації».

Якщо вас цікавить цей лист, можете прочитати його тут. Для цього вам потрібно вільно володіти німецькою мовою або скористатися якісною програмою-перекладачем.

Німеччина є лідером у криптопросторі

За даними Coincub, Німеччина займає перше місце як найкраща криптокраїна у світі. Ця країна має навіть вищі результати, ніж Сальвадор, який, здається, знаходиться на багато кроків попереду і нещодавно визнав біткоїн законним платіжним засобом. Німеччина обганяє цю південноамериканську країну, оскільки криптоінвестиції в Німеччині вже є частиною сектору внутрішніх заощаджень.

Більше того, ця країна займає перше місце за кількістю біткоїн-вузлів і має досить прогресивну податкову політику, проте Мінфін Німеччини робить ще один крок вперед.