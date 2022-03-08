Цього тижня більшість монет намагалася створити гідний висхідний імпульс, і WAVES не стала винятком. Після нового оголошення Binance ця монета зросла приблизно на 100%. Проте зараз токен WAVES дещо відступив. Ось що ми знаємо на даний момент:

Біржа Binance оголосила, що почне приймати WAVES в якості застави для своїх позик.

Ця монета зросла майже на 100% і досягла максимуму близько 20,5 долара.

Відтоді WAVES трохи відкотився і зараз торгується на рівні близько 18 доларів.

Джерело даних: Tradingview

WAVES: цінова дія та аналіз

Відверто кажучи, новина про біржу Binance зіграла важливу роль, і це позначилося на ціні. Хоча загальний ринок криптовалют дещо сповільнився, токен WAVES колосально зростав. Проте зараз його ціна знизилась від 20,5 до 18 доларів. Очікується, що це падіння продовжиться, і WAVES стабілізується десь біля позначки в 15 доларів.

Проте слід пам’ятати про деякі ризики. Цього тижня WAVES активно зростав, і тому опинився на «хресті смерті»: коли довгострокова ковзна середня криптовалютної монети перевищує короткострокову середню. Такий хрест смерті створює високий ризик значного зниження ціни.

Насправді востаннє WAVES входив у хрест смерті в 2018 році, і тоді монета впала майже на 85%. Ми не беремося стверджувати, що це станеться і зараз, але, безсумнівно, відбудеться значний відкат монети.

Чи підходить WAVES для довгострокового інвестування?

Відповідь буде так. WAVES асоціюється з Waves Protocol, децентралізованою платформою з відкритим вихідним кодом, яку розробили для створення та розгортання масштабованих програм.

Цей проєкт зібрав багато грошей від інвесторів і робить дуже серйозні кроки в метавсесвіті. Завдяки цьому у довгостроковій перспективі цінність цього активу буде зростати, і власники зможуть отримати непогані прибутки.

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