Після тривалої низки втрат, які могли вибити нативний токен Yearn Finance YFI із сотні найбільших монет за ринковою капіталізацією, зараз він нарешті почав відновлюватися.

Якщо ви бажаєте дізнатися, що таке Yearn Finance, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати токен YFI, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати YFI

Binance

Купіть YFI у Binance сьогодні

eToro

Купіть YFI у eToro сьогодні

Що таке YFI?

Yearn.finance — це сервіс-агрегатор для інвесторів DeFi (децентралізовані фінанси), який використовує автоматизацію, щоб дати їм змогу максимізувати прибуток від вирощування врожаю.

Його мета полягає в тому, щоб спростити простір DeFi, що постійно розширюється, для інвесторів, які не дуже технічно підковані, або які не бажають вникати так глибоко, як це роблять серйозні трейдери.

Цей проєкт запустили в лютому 2020 року, і відтоді він активно зростає, адже постійно випускають нові продукти, а розробники запустили власний токен YFI.

Yearn.finance використовує різноманітні спеціальні інструменти, щоб виступати агрегатором для DeFi-протоколів, наприклад, Curve, Compound і Aave; а також приносить тим, хто здійснює стейкінг криптовалюти, найбільші серед можливих прибутків.

Чи варто купувати YFI сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на YFI

Long Forecast прогнозує, що до 2024 року ця монета буде зростати і на той момент буде торгуватися від 22 299 до 25 867 доларів.

Coin Price Forecast передбачає, що наприкінці цього року YFI буде коштувати 28 666 доларів, що приблизно на 8 000 доларів більше, ніж зараз.

У першій половині наступного року ціна Yearn Finance сягне 29 416 доларів, а потім у другій половині року впаде до 26 000 доларів.

YFI в соціальних мережах