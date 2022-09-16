Від моменту створення Ethereum в 2015 році його найбільше критикують за величезне споживання енергії.

Хоча майнінг Ethereum потребує не так багато енергії, як біткоїн, однак, тим не менш, він використовує 0,2% світової електроенергії, і якщо брати галузь криптовалют в цілому, на Ethereum припадає 20-39% електроенергії (за даними, на біткоїн припадає 60-70%).

Після завершення злиття Ethereum відтепер використовує на 99,95% менше електроенергії. Це колосальне досягнення.

Що таке токен Ethereum PoW?

Таким чином майнерам доведеться шукати іншу монету для майнінгу. Однак дехто сподівається, що форк Ethereum буде використовувати для перевірки механізм консенсусу Proof-of-Work, і це дозволить й надалі займатися майнінгом.

Завдяки ейрдропу власники Ethereum отримають токен PoW, ціна якого останні кілька днів різко коливається. Максимальна ціна токена становила 60 доларів, зараз він торгується на рівні 18 доларів.

Як здійснюється майнінг Ethereum?

Досі для перевірки транзакцій майнери Ethereum використовували потужні комп’ютери (ASIC). Завдяки стейкінгу в цьому більше немає потреби, тобто залишається під питанням, чи будуть їх використовувати у майбутньому. Щоб і надалі майнити активи, багато майнерів перейшли на інші криптовалюти, і, як результат, це позначилося на хешрейті таких криптовалют.

Хешрейт – це одиниця вимірювання обчислювальної потужності в мережі. Він є ключовим показником безпеки: чим вищий хешрейт, тим вищий рівень безпеки, адже більше майнерів повинні перевіряти транзакції. Минулого тижня хешрейт біткоїну досяг свого історичного максимуму.

Щоб краще зрозуміти картину, давайте ретельно проаналізуємо цей рік.

На графіку видно, що на початку року хешрейт буд десь на рівні 170 екзохеш за секунду (EH/s), а зараз він перевищує 200 EH/s (на початку цього тижня він досяг 280 EH/s). І це попри те, що ціна біткоїну різко впала з понад 40 тисяч доларів та пробила позначку в 20 000 доларів.

Ethereum Classic

Однак, що цікаво, хешрейт Ethereum Classic зростає. Це сталося в одну мить: минулого тижня цей показник зріс від 50 TH/s (терахеш/сек) до понад 300 TH/s. Це вказує на те, що майнери Ethereum переходять на Ethereum Classic, адже з їхнім обладнанням це зробити набагато легше, ніж перейти на біткоїн.

Дійсно, в інших монет (Monero, Ravencoin, Ergo тощо) також спостерігається зростання хешрейту.

Майнери, які не перейшли до альтернативних варіантів, сподіваються, що Ethereum PoW приживеться. В іншому випадку, у них лежатимуть без використання дорогі ASIC, адже тепер Ethereum використовує механізм Proof-of-Stake і більше не приносить майнерам дохід.