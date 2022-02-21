Учора завершилася конференція EthDenver, найбільша в світі подія Ethereum. Найрозумніші голови планети зібралися в Денвері і протягом десяти днів презентували та обговорювали різні теми, пов’язані з Ethereum.

Цій криптовалюті лише шість років, але її ринкова капіталізація вже становить 328 трильйонів доларів. Друга за розміром криптовалюта пропонує технологію, яка полегшує роботу з усіма видами цікавих додатків, як-от NFT, DAO, запуск інших криптовалют та багато інших. Тому природно, що наступного після події дня я хочу обговорити піжаму.

@WatcherGuru опублікував цей знімок з конференції EthDenver у Twitter

Пам’ятайте, що ми живемо у світі, де Ілон Маск за бажанням може впливати на ринки. Отож, вам би пробачили, якщо ви подумали, що вид засновника Ethereum Віталіка Бутеріна, який з'явився на конференцію EthDenver в піжамі, прикрашеній собачками шиба-іну, може вплинути на ринок собачих токенів.

Дивно, але шиба не здійняв хвилю галасу. Навіть навпаки, продовжив заколисувати.

Джерело: TradingView

Хммм… Правду кажучи, я дещо пишаюся крипторинками. Можливо, ми по-тихеньку дорослішаємо! Знову ж таки, твіт, ймовірно, має більшу вагу, ніж піжама. Від Віталіка не пролунало жодного очевидного схвалення, жодного заклику до дії. І все-таки мені цікаво, чому він обрав це вбрання. Хотів просто потролити? Чи, може, розважитися? Ймовірно, це риса його характеру, особливо якщо брати до уваги його неоднознані стосунки зі спільнотою Shiba Inu.

Історія

Ви пам’ятаєте, що минулого року на ринках була коротка істерика, коли Віталік збирався «скинути» 50% токенів Shiba, які надіслав йому анонімний засновник Ryoshi, після зупуску Shiba ще в серпні 2020 року.

Shiba Inu створили як жартівливий токен і надихалися Dogecoin. Половину пропозиції токенів надіслали Віталіку, ймовірно, з примхи; така своєрідна данина поваги одному з найсвітліших голів у криптопросторі, але водночас і кумедний спосіб «спалити» (вилучити з запасів) половину пропозиції. І деякий час, оскільки Shiba неухильно зростав, це працювало саме так – як проксі-гаманець для спалювання. Віталік, напевно, не мав жодного уявлення про монети у своєму гаманці чи про те, що таке Shiba Inu взагалі.

Звичайно, всі ми знаємо, що було далі. Ринкова капіталізація Shiba Inu зросла до 14 мільярдів доларів, і раптом Віталік зіштовхнувся із цілком реальною моральною дилемою щодо того, що робити приблизно із 7 мільярдами доларів, якими він тепер володів. Якби він продав токени, це, безсумнівно, знизило б ринкову ціну, і інвестори б зазнали збитків. Та чи міг він сидіти на мільярдах і мільярдах доларів, доки так багато людей по всьому світу намагалися звести кінці з кінцями?

Він вирішив, що не зможе володіти цими коштами, і пожертвував SHIBA на мільярд доларів індійському фонду допомоги проти COVID-19. Цю транзакцію на блокчейні Віталік здійснив у прямому ефірі, і через це ціна Shiba розпочала вільне падіння, адже ринок побоювався, що Віталік збирається пожертвувати весь свій стек – «Віталік скидає нас!».

Дилема

У певному сенсі я співчуваю Віталіку. Це колосальна влада в руках однієї людини, і він ніколи не вимагав такої величезної відповідальності: токени йому відправили без згоди, коли ніхто навіть не знав, що таке Shiba Inu. Це була гігантська сума грошей, яка могла б допомогти багатьом людям, навіть якщо засновник монети надіслав йому ці токени з розрахунком, що він просто спалить їх.

«Я не хочу мати таку владу», – заявив Віталік Бутерін

Спільнота Shiba Inu була обурена. Проте згодом Віталік спалив решту токенів, якими він володів, і цим дещо спокутувався перед прихильниками Shiba Inu. Ринок стабілізувався, і ціна відновилася (за п'ять місяців вона навіть піднялася до нового історичного максимуму, ринкова капіталізація сягнула 40 мільярдів доларів).

Отож, що насправді означає така піжама?

Це божевільна історія, але, враховуючи, що Віталік на конференції розгулював у піжамі з шиба-іну, складається враження, що він помирився з цією хаотичною мем-монетою. Здається, більш глибоко сенсу в цьому немає, окрім того, що Віталік просто розважаються. Схоже, якщо подивитись на стриману цінову реакцію, ринок дотримується такої ж думки. Тож, можливо, це варто розглядати лише як безтурботний вчинок і дивнішу за вигадку історію про те, як 27-річний комп’ютерний геній проти власної волі став головним героєм сюрреалістичної казки, де з'єднались воєдино собачі меми, тисячі інвесторів, які за одну ніч стали мільйонерами, та країна, що бореться з тяжкими наслідками COVID.