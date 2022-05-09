Платформа соціальної торгівлі криптовалютою NAGAX запустила свою платформу для торгівлі невзаємозамінними токенами (NFT).

Платформа соціальної торгівлі криптовалютою NAGAX оголосила про запуск власної NFT-платформи під назвою NXNFT. Запуск цієї NFT-платформи супроводжується запуском фонду «NFT Creator Fund», який допоможе художникам і творцям контенту в просторі цифрового мистецтва запускати власні NFT-проєкти.

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, ллатформа NAGAX повідомила, що період подачі заявок на проєкти стартував 1 травня 2022 року і триватиме до 31 липня.

NFT-проєкти мають шанс долучитися до фонду на суму 100 000 доларів, які допоможуть їм провести запуск їхніх колекцій. Команда NAGAX заявила:

«Фонд «NAGAX Creator Fund» прагне, щоб всі творці та митці (великі чи не дуже) могли до нього долучитися і отримати свою частку від 100 000 доларів, а також направити ці кошти на підтримку запуску колекції та рекламну кампанію. Крім того, цей фонд творців допоможе NFT-проєктам запустити свої NFT-колекції на майбутньому маркетплейсі NAGAX».

Команда додала, що цей фонд ідеально підходить для митців, творців контенту та людей, які хочуть випустити власні NFT-колекції. Використовуючи NFT-платформу NAGAX, творці NFT отримають безмежний доступ до великої спільноти потенційних колекціонерів.

Коли термін подачі заявки закінчиться, команда NAGAX зв’яжеться з найбільш креативними художниками та творцями NFT за допомогою електронної пошти та через офіційні сторінки NAGAX в соціальних мережах.

Більше того, як повідомила команда, переможців серед проєктів оголосять до понеділка, 10 серпня 2022 року, і ті отримають свою частку від фонду в 100 000 доларів, і ці кошти підуть на рекламу та запуск колекції.

Обрані творці контенту та митці отримають можливість запустити власні NFT-колекції на маркетплейсі NXNFT. Користувачі зможуть карбувати та торгувати NFT на цьому маркетплейсі без жодних комісій. Окрім того, митці зможуть визначати роялті, продавати свої NFT на аукціонах або за фіксованими цінами, а також переносити їх в гаманці на базі Ethereum, наприклад, MetaMask.

Платформа NAGAX повідомила, що її фонд NFT-творців не схожий на жодні інші, тому що він дає повні права власникам NFT. У NAGAX дійшли такого висновку:

«Кошти, отримані від продажу колекції, є повністю і без жодних обмежень інтелектуальною власністю творця цієї колекції».