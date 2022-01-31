На початку торгового дня ціна Polkadot виросла і пробила бар’єр в 18,51 долара.

Прогноз щодо ціни був оптимістичним, адже вона сягнула 18,88 долара, незважаючи на падіння обсягу торгів на 20%.

Поточні тенденції вказують на те, що тиск продажу буде зростати паралельно тому, як збільшуватиметься волатильність.

Майже сім тижнів ціна Polkadot коливалася, та через розпродаж, який стався 21 січня, токену DOT довелося відмовитися від коливань в діапазоні 29,9-23,11 долара. Відтоді «ведмеді» отримали контроль і перетворили п’ятимісячний рівень підтримки в 23,11 долара на опір.

24 січня криптовалюта впала до мінімуму за 25 тижнів і втратила 38,34%. На 4-годинному графіку видно, що протягом останніх кількох днів DOT створив висхідний трикутник, коли «бики» посилили свій натиск.

Джерело: TradingView

Аналіз ціни Polkadot показує, що монета зростає. Під час денної сесії ціна підскочила на 4% до 18,88 долара. При цьому DOT подолав рівень опору в 18,51 долара і на даний момент торгується за 20,44 долара. Крім того, обсяг торгів DOT знизився більше ніж на 20%, і маємо цілком позитивну картину протягом дня.

Останні рухи ціни свідчать про те, що більшість трейдерів готові вивести гроші, а це підвищить волатильність ринку.

Починаючи з 17 січня, вартість DOT асоціюється зі зниженням крипторинку, але відтоді токен щойно пережив свій перший денний підйом. Очікується, що трейдери будуть остерігатися нинішньої волатильності, і це допоможе знизити ціни на наступній сесії.

DOT сформував висхідний трикутник

Відповідно до ціни, початкова підтримка в основному знаходилася біля рівня 50 пунктів. Більше того, CMF (Chainlink Money Flow) відновився вище середньої точки і продемонстрував позитивне зміщення. Проте показник OBV не зміг подолати свій перший опір.