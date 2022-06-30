Polkadot (одинадцята за розміром криптовалюта, ринкова капіталізація якої становить понад 7 млрд доларів), можливо, отримає оновлення всієї своєї системи управління.

Gov2

Цей проєкт під назвою Gov2 зараз знаходиться на стадії розробки, проте можна зробити висновок, що він намагається підвищити децентралізацію та ефективність прийняття рішень в мережі. Щоб реалізувати це, в якості єдиного найкращого механізму прийняття рішень будуть використовувати референдуми. В цьому полягатиме відмінність від нинішньої форми правління, адже багато рішень можна буде приймати одночасно.

Завдяки системі, що діє останні кілька років, комітет технократів керує такими питаннями, як терміни; виконавчий «уряд», члени якого обираються та погоджуються шляхом голосування, визначає параметри, пропозиції щодо адміністрування та витрат; для всіх інших питань використовують загальну систему голосування, в якій зацікавлені сторони, які перебувають в проєкті тривалий час, в якості винагороди отримують посилення свого впливу.

Поточні недоліки

Така нинішня система працює таким чином, щоб обмежити кількість рішень, які приймаються одночасно, спираючись на єдину модель референдуму «все або нічого», тобто всі референдуми мають максимальну силу. Це частково стало причиною того, що за раз можна проводити лише один референдум, і за замовчуванням ці голосування тривають кілька тижнів. Окрім того, виборна виконавча влада є централізованим органом, причому не анонімним, а отже, на нього можна тиснути певним чином.

Однак нинішня система також пропонує функції, які не будуть змінюватися. Наприклад, 50% учасників системи повинні (якщо вони, на їхню думку, мають достатню силу переконань) остаточно визначати майбутнє цієї системи. Крім того, більшу вагу у прийнятті рішень матимуть ті, хто готовий заблокувати свої токени в системі на тривалий час.

Механізм референдуму

Давайте розглянемо, як працює референдум, враховуючи той факт, що, можливо, скоро цей механізм запрацює в новій мережі.

Коли планують проводити референдум, будь-який член спільноти може за нього негайно проголосувати. Однак він ще не перебуває на стадії, коли його можна завершити, підрахувати якимось чином голоси, схвалити чи швидко ввести в дію. Натомість референдуми повинні відповідати цілій низці критеріїв, перш ніж вони набудуть статусу, що називається Ухвалення рішення. Доки вони не мають такого статусу, вони залишаються невизначеними.

Давайте розглянемо критерії, яких потрібно дотримуватися. По-перше, для всіх референдумів є підготовчий період. Це проміжок часу, що має збігти після внесення пропозиції і до початку прийняття рішення. Встановлюється період сповіщення, що знижує можливість «снайперського впливу», коли зловмисник, який контролює значну кількість голосів, може захотіти, щоб пропозицію схвалили невдовзі після її внесення, і не дати таким чином загальній групі учасників часу на розгляд та голосування.

По-друге, має бути простір для прийняття рішення. Усі треки мають власні обмеження на кількість референдумів, які можна проводити одночасно. Чим потужніші Origins дозволяються на треку, тим нижчий цей ліміт.

І нарешті, необхідно сплатити депозит за рішення, щоб запобігти поширенню спаму або роздуванню системи.

Пропозиції, які не схвалюються, за замовчуванням через 28 днів вважаються відхиленими. На цьому етапі повертається депозит за рішення.

Ануляція

Звісно, бувають випадки, коли виявляється, що пропозиція, за яку голосують, містить якусь проблему. Для цього у Gov2 є спеціальна операція для втручання, що називається Ануляція. Ця функція негайно скасовує референдум, який проводиться, незалежно від його статусу.

Ануляція сама по собі є операцією з управління, і, щоб її виконати, мережа має проголосувати за це. Це може створити проблему порушення термінів, і, щоб ця функція могла працювати, отримання пропозиції про ануляцію має відбуватися значно швидше, аніж будь-яка інша цільова пропозиція. Таким чином, функції ануляції присвоюються власні Origin і трек, які мають низький час виконання та криві схвалення/підтримки з більш низькими порогами проходження.

Це гарний спосіб, щоб знайти баланс між страхом централізації та реальною ефективністю.

Заключні думки

Звичайно, це лише пропозиція. Тим не менш, у Gov2 є кілька дуже цікавих аспектів, і з цікавістю будемо спостерігати, чим все закінчиться. Ведмежі ринки дають час, щоб створювати та удосконалювати існуючу інфраструктуру, тому подібні пропозиції, незалежно від того, схвалять їх чи ні, мають певні перспективи.

Gov2 планують запустити на Kusama, як тільки проведуть професійний аудит його коду. Після завершення тестового періоду на Kusama цю пропозицію винесуть на голосування в мережі Polkadot.