За останні 24 години Polygon (MATIC) різко впав. Однак альткоїну вдається торгуватися вище важливої зони підтримки, оскільки бики продовжують сприяти консолідації ціни. Та чи може найближчими днями статися різкий розворот низхідного тренду? Давайте спочатку розглянемо деякі основні моменти:

На момент виходу статті Polygon (MATIC) тримався вище важливої тижневої зони підтримки в 1,44 долара.

Консолідація ціни відбувається навіть незважаючи на те, що альткоїн втратив майже 10% протягом останніх 24 годин.

Якщо монета буде зберігати таку стійкість, найближчим часом вона може зрости на 15%.

Джерело даних: Tradingview.com

Polygon (MATIC): прогноз та аналіз цін

Хоча після січневого обвалу криптовалют, MATIC різко відновився і мав непогані здобутки, та останніми днями він сповільнюється. На момент виходу цієї публікації монета втратила майже 10% своєї вартості протягом 24 годин.

Та найважливіше, що навіть з таким ведмежим тиском MATIC зміг протистояти будь-якому падінню нижче свого тижневого рівня опору в 1,44 долара. Дійсно зараз монета торгується значно вище цього порогу. Якщо бики зможуть утримати ведмедів у цьому ціновому діапазоні, то найближчим часом, ймовірно, будемо спостерігати зростання.

Монета могла б спробувати подолати свій опір накладних витрат у 1,75 долара, і тоді прибуток буде становити майже 15%. В такому разі токен зміг би підвищиться до 2 доларів.

MATIC: довгострокові перспективи

У січні постраждало дуже багато криптовалют, і MATIC не став винятком. Але навіть з огляду на нещодавню волатильність цей токен має позитивні довгострокові прогнози. Зрештою, його фундаментальні основи залишаються досить непоганими.

Окрім того, є шанс, що апетит інвесторів до альткоїнів продовжить зростати. А отже, в майбутньому такі токени, як MATIC, матимуть підвищений попит і позитивні зміни цін.