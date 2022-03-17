Сьогодні Origin Protocol (OGN) знизився майже на 10%. Це відбувається в той час, коли більшість монет отримують прибутки. Однак, незважаючи на це, довгострокові показники OGN залишаються позитивними. Як довго вони залишаться такими, це вже інша історія. Розглянемо кілька важливих моментів:

Токен OGN торгується трохи вище своїх 25- та 50-денних простих ковзних середніх.

Зараз монета торгується за 0,45 долара, тобто за останні 24 години вона впала на 10%.

Більше того, OGN впав майже на 88% від своїх минулорічних історичних максимумів.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе протокол Origin Protocol (OGN) втриматися на поверхні?

Є гарним знаком, що OGN торгується трохи вище своїх 25 і 50-денних простих ковзніх середніх. Це означає, що він ще не вийшов на ведмежий ринок. Однак існують занепокоєння, що це станеться найближчим часом. Гарна новина полягає в тому, що OGN, схоже, сягнув дна.

Токен торгується на 88% нижче свого ATH і протягом останнього тижня мав тенденцію до зниження. У більшості випадків монети змінюють тенденцію, коли сягають нижньої точки. Можливо, розворот тенденції OGN станеться дуже скоро. Дійсно, незважаючи на сьогоднішні втрати в 10%, деякі аналітики прогнозують, що OGN збирається консолідуватися.

Найближчим часом монета може зрости до 0,8 долара, а це означає, що прибутки становитимуть щонайменше 40%. Проте ключовою зоною підтримки на даний момент є позначка в 0,34 долара. Будь-яке зниження ціни нижче цього рівня спричинить серйозне падіння.

Чи стане Origin Protocol (OGN) гарною інвестицією?

Origin Protocol — це DeFi-проєкт, який також займається інтеграцією NFT. Частиною його екосистеми є прибутковий стейблкоїн, і в цьому полягає його унікальність порівняно з іншими проєктами.

Хоча починаючи з кінця 2021 року OGN перебуває у вільному падінні, він ще має солідний довгостроковий потенціал. Саме тому вам варто звернути увагу на цей актив, якщо плануєте додати у свій гаманець більше DeFi-монет.