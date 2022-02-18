За даними платформи мережевої аналітики Santiment, Aave і три інші токени COMP, MKR і REN нещодавно продемонстрували «чітке цінове дно».

На момент написання статті ціна Aave впала на 2,5% за останні 24 години і майже на 15% за останній тиждень, при цьому ціна альткоїна впала разом з ціною основних криптовалют, як-от біткоїн та Ethereum.

Два найбільших за ринковою капіталізацією криптоактиви знизилися на 4% і 3,3% відповідно через сповільнення на ринках, яке викликано занепокоєнням щодо інфляції, рішенням Федеральної резервної системи США підвищити ставки і напругою довкола російсько-української кризи.

Ймовірно, криптовалюти будуть торгуватися нижче, адже вони віддзеркалюють втрати на ринку акцій, і Santiment зазначає, що в короткостроковій перспективі можуть з'явитися чудові умови, щоб придбати Aave (AAVE), Compound (COMP), Maker (MKR) і Ren (REN).

Роблячи аналіз « по виявленню падіння », Santiment вказує на співвідношення активних депозитів до денних активних адрес (AD/DAD), щоб підкреслити, що, можливо, ці чотири альткоїни торгуються на «чистому дні».

«Останнім часом AAVE, COMP, MKR та REN демонструюють дуже чітке цінове дно. І всі вони були прогнозовані, з огляду на співвідношення активних депозитів до загальної активності адрес конкретного активу», – зазначають на аналітичній платформі.

Aave (AAVE)

Дивлячись на графіки Aave, Santiment стверджує:

«Схоже, ціна збирається зростати з нижнього рівня цього показника. Можемо припустити, що низькі значення співвідношення AD/DAD вказують на гарні можливості для купівлі».

Графік AAVE, що показує співвідношення AD/DAD. Джерело: Santiment

На платформі так прокоментували ймовірність протилежної цінової дії:

«Високі показники співвідношення AD/DAD вказують на точки «виходу», коли власники, ймовірно, залишають свої позиції. Чим вище значення депозитів (AD), тим вище рівень паніки у власників».

Compound (COMP)

Santiment припускає, що Compound (COMP) також збирається зростати. «Лише кілька днів тому показник AD/DAD у Compound впав до історичного мінімуму. Це гарний знак», – зазначили експерти.

Графік Compound, що показує падіння активних депозитів по відношенню до денних активних адрес. Джерело: Santiment

Maker (MKR)

Співвідношення AD/DAD у Maker також свідчить, що через нещодавнє падіння ціни токена опустилися до рівня купівлі. Однак, ймовірно, вони впадуть ще більше. Поточного цінового рівня монета сягнула наприкінці січня. У Santiment заявляють, що це співвідношення може зрости ще більше, а це вказує на подальше зниження, але «не таке потужне, як в інших токенів».

REN (REN)

24 січня пара REN/USD сягнула цьогорічного мінімуму, причому у лютому токен непогано зростав і перевищив позначку в 0,40 долара. Однак протягом останніх 7 днів він впав на 11% і зараз намагається подолати тиск в районі 0,35 долара.

Нові можливості для купівлі активу можуть виникнути через ще один «панічний» рух і падіння до нових мінімумів.