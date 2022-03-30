Протягом останніх 24 годин найбільші криптовалюти мали незначні втрати. Британські криптокомпанії, які ще не отримали схвалення регуляторних органів, можуть перенести свою діяльність в інше місце, оскільки крайній термін завершиться лише за два дні.

Учора американські індекси підвищилися через сподівання, що вогонь між Росією та Україною припиниться. До того ж, Москва пообіцяла зменшити військову активність поблизу української столиці. Акції технологічних компаній мали одні з найбільших прибутків в NASDAQ100 (+1,84%).

Кращі криптовалюти

Серед тих, хто зазнав втрат, вирізнялися Cardano і Avalanche, вони обидва впали майже на 3%. На момент написання статті біткоїн торгувався вище 47 000 доларів, тобто за останні 24 години він знизився менше ніж на 1%. Серед ведмежого тренду на ринку помітно виділися Terra і Near Protocol: вони зросли на 3% і 8% відповідно.

Кращі гравці

За межами топ-20 ринок значною мірою був неоднозначним. Zilliqa активно набирає обертів напередодні запуску свого метавсесвіту, що має відбутися на початку квітня. Сьогодні ZIL здорожчав на 42%.

Серед інших переможців: VeChain (+11%), AAVE, Chiliz і STEPN (GMT). GMT зростає відтоді, як на початку березня 2022 року цей токен розмістили на Binance.

Він здорожчав на 70% через новини про таємниче, але важливе майбутнє партнерство між STEPN і невідомою компанією. За здогадками, це буде Binance.

Ліонель Мессі та платформа фан-токенів Socios підписали багатомільйонну угоду, згідно з якою легенда футболу стане глобальним амбасадором цієї платформи.

Саме тому Chiliz злетів до небес. Платформа, на якій працює Socios, здорожчала на 21% завдяки новинам про це гучне партнерство.

Протокол кредитування та токен AAVE від Aave збільшив свою вартість більше ніж на 80% після того, як два тижні тому відбулося оновлення V3. Завдяки цьому оновленню вдалося покращити децентралізацію, безпеку, сумісність та контроль ризиків. AAVE сьогодні зріс на 30%.

У тренді

Сьогодні найбільші прибутки має Pyroblock (PYR), токен BSC, пов’язаний з колекційними намальованими від руки NFT. Кожен блок NFT-карток має власний індекс рідкості. Щоб придбати ці NFT, необхідно володіти токенами PYR.

Ви отримуєте винагороди, здійснюючи стейкінг NFT-карток, і можете отримати високі прибутки. Протягом останніх 24 годин PYR зріс приблизно на 2000%.