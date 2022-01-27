Ключові моменти:

AVAX відновлюється, але зіштовхується з великим опором на рівні 70,31 долара.

Якщо «бики» AVAX зазнають невдачі на рівні 70,31 долара, може розпочатися консолідація або ведмежий тренд.

Настрої на загальному ринку мають вагомий вплив.

Протягом останніх 24 годин Avalanche ( AVAX/USD ) торгувався «у зеленому». Сталося це після того, як 24 січня 2022 року він сягнув V-подібного відновлення на рівні 52,92 долара. Відновлення AVAX проходить паралельно покращенню на загальному крипторинку, який протягом останніх 48 годин зростав.

AVAX зіштовхується з великим опором

Avalanche – це одна з найбільш масштабованих і недорогих платформ смарт-контрактів на сучасному ринку.

Уявіть собі світ, де можна запустити децентралізовані додатки Ethereum, і вони миттєво підтверджують транзакції. Не потрібно проводити хвилини очікування, щоб отримати код смарт-контракту, – саме таку силу Avalanche дає розробникам Dapps.

На відміну від деяких інших конкурентів Ethereum, Avalanche є децентралізованим і, ймовірно, залишиться таким, коли мережа розростеться до більших масштабів. Це можливо тому, що будь-хто може запустити вузол , адже для запуску вузла Avalanche не потрібне складне обладнання.

Окрім того, Avalanche досить гнучкий, тому ідеально підходить для всіх видів Dapps. За допомогою Avalanche розробники та експерти з блокчейну можуть створювати власні віртуальні машини та запускати будь-які програми. Це потужний інструмент, завдяки якому Avalanche виходить на передній план, коли говоримо про впровадження в просторі Web 3.0, який швидко розширюється.

Незважаючи на всі ці можливості, ціна Avalanche ще дуже залежить від біткоїну і загального ринку криптовалют. За останні два дні ціна AVAX відновилася, як і решта монет на ринку.

Прогноз ціни Avalanche

Джерело: TradingView

З годинного графіку видно, що Avalanche має тенденцію до зростання з 38,2% Фібоначчі і має значну підтримку на рівні 66,27 долара. Однак, щоб висхідний тренд був стійким, токен AVAX має подолати 50,0% опір Фібоначчі на рівні 70,31 долара.

Провал на рівні 70,31 долара може призвести до консолідації або продовження ведмежого тренду, який розпочався раніше цього року.