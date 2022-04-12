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Прогноз ціни на Near Protocol: формується візерунок «чашка з ручкою»

Аналіз

Протягом останніх кількох днів Near Protocol торгується в вузькому діапазоні попри те, що інші криптовалюти падають. Наразі монета торгується за 16,6 долара, що на кілька пунктів нижче максимального рівня минулого тижня в 20 доларів. Її ринкова капіталізація зросла приблизно до 10 мільярдів доларів, що робить її 17-ю найбільшою монетою у світі.

Near планує здійснити революцію в музичній індустрії

Минулого тижня ціна Near Protocol різко зросла після того, як розробники залучили 350 мільйонів доларів від групи інвесторів. Зібрані кошти підуть на розвиток екосистеми і на гранти творцям. Також кошти використають, щоб розширити команду розробників.

Саме тому Near ціна колосально зросла, оскільки інвестори підтримали це фінансування. Крім того, інвестори з оптимізмом дивляться на розширення цієї екосистеми. Для прикладу, загальна заблокована вартість (TVL) мережі зросла майже до 1 мільярда доларів. Такому зростанню значною мірою сприяли численні проєкти, створені за допомогою технології Aurora.

Тим часом розробники оголосили про плани скористатися блокчейн-технологією, щоб здійснити революцію в індустрії потокової музики. Вони також представили нову децентралізовану автономну організацію (DAO), відому як MODA DAO. Місія цього проєкту полягає в тому, щоб музиканти могли заробляти гроші, коли люди слухають їхні пісні. Він також допоможе їм монетизувати їхні роботи за допомогою таких інструментів, як NFT.

Команда Near Protocol розповіла про спільноту Naer x Music (NxM), яка цікавиться музикою, заходами, NFT та інструментами для передачі музики. У заяві зазначається:

«Як правило, щоб випустити музичний твір, для спільної роботи мають об’єднатися кілька учасників. Однак завдяки смарт-контрактам, а особливо інструментам, які вбудовані в Mintbase, митці можуть вписати розділи у свої контракти для первинного і вторинного ринків».

Прогноз ціни на Near Protocol

Дивлячись на денний графік, ми бачимо, що ціна Near Protocol знаходилась в потужному бичачому тренді. При більш детальному розгляді видно, що він утворив візерунок чашки та ручки. В аналізі цінової дії це зазвичай свідчить про продовження бичачої тенденції. Зараз токен знаходиться трохи нижче верхньої сторони чашки.

Окрім того, ціна монети піднялася вище 25- і 50-денних ковзних середніх. Тому можна зробити висновок, що монета, ймовірно, продовжить зростати, адже бики налаштовані штурмувати ключовий опір на рівні 20 доларів.

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