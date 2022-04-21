Прогноз ціни на Near Protocol: За крок до великого прориву

Ціна Near Protocol стабільно тримається близько до свого історичного максимуму, оскільки інвестори підтримують високі показники цієї мережі. Токен торгується на рівні 16,64 долара (а це близько до рекордного максимуму в 20 доларів), оскільки інвестори чекають запуску його стейблкоїна.

Запуск стейблкоїну Near

NEAR Protocol — це провідна мережа рівня 1, яка демонструє значне зростання, бо інвестори використовують її технологію шардингу. Шардинг – це технологія, яка розбиває блоки на менші частини (сегменти, шарди), і це допомагає підвищити пропускну здатність блокчейну.

Цього місяця цей протокол отримав 350 мільйонів доларів від венчурних капіталістів, зокрема від Масайосі Сона з Softbank. Збір коштів відбувся через кілька місяців після того, як ці ж розробники зібрали 150 мільйонів доларів.

Ще однією важливою подією стало те, що цю мережу обрала компанія Sweatcoin. Зазначимо, що Sweatcoin є однією з найбільш швидкозростаючих фітнес-компаній у світі. Вона використовує кілька технологій, щоб рахувати кроки людей, а потім робити їм виплати.

У майбутньому Sweatcoin планує використати технологію Near для запуску своєї криптовалюти. Такий крок має важливе значення через популярність Sweatcoin. Він має понад 10 мільйонів користувачів.

Також планується, що цього місяця Near Protocol випустить свій стейблкоїн. Ця монета під назвою USN буде схожа на інші стабільні монети, як-от Tether, USD Coin і Tera USD. Завдання полягає в тому, щоб мережа мала гарний стейблкоїн, який допоможе підтримувати децентралізовані біржі, створені за допомогою цієї технології. Нещодавно керівник NEAR заявив:

«На даний момент DAO знаходяться поза межами регулювання, але ми живемо у фізичному світі і розуміємо, як майбутнє можуть мати ці новітні організації. Нам потрібно з’ясувати, як DAO можуть взаємодіяти із традиційним світом. Окрім того, завдяки цій технології користувачі почувають себе в безпеці».

Прогноз ціни на Near Protocol

Денний графік показує, що останні калька днів ціна Near зростає. Монета коливається біля свого історичного максимуму, і вона піднялася вище 25- і 50-денних ковзних середніх. Більше того, Near сформував щось схоже на візерунок чашки та ручки. На даний момент він знаходиться в зоні ручки. При аналізі цінових дій така модель зазвичай свідчить про можливе зростання монети.