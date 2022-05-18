Прогноз ціни на Tron: USDD й досі викликає занепокоєння

Останні кілька днів ціна Tron дещо коливалася, оскільки занепокоєння викликало нещодавно випущений стейблкоїн USDD, який дуже схожий на Terra USD. Монета торгується за 0,069 долара, що приблизно на 25% нижче максимуму минулого тижня. Загальна ринкова капіталізація Tron знизилася приблизно до 6,82 млрд доларів.

USDD продовжує викликати занепокоєння

Цього місяця найбільшою подією в криптопросторі став крах Terra USD, третього за розміром стейблкоїну в світі. На піку свого розвитку він займав 3-ю сходинку серед стейблкоїнів у світі після Tether і USD Coin.

Ще однією важливою подією став запуск монети USDD від Tron. USDD — це стейблкоїн, що дуже нагадує Tron USD, адже він не забезпечений доларами США. Натомість це алгоритмічний стейблкоїн, який автоматично відновлює баланс, коли рухається нижче або вище позначки в 1 долар.

Запуск стейблкоїну USDD був одним з найуспішніших. Менше ніж за три тижні його загальна ринкова капіталізація зросла до понад 310 млн доларів. Це робить його одним з найбільших стейблкоїнів і 147-ю за розміром монетою в світі.

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Ціна TRX знизилася, бо інвестори хвилюються через стейблкоїн USDD. Оскільки алгоритмічні стейблкоїни, як-от DEI, Neutrino і Terra USD, втрачають свою прив’язку, вони побоюються, що USDD може зробити те ж саме. Зараз, однак, монета утримує свою прив’язку відносно непогано: вона коливається в діапазоні від 0,998 до 1,01 долара.

Ціна Tron також знизилася через слабкі результати його DeFi-платформи. Подібно іншим платформам, її загальна заблокована вартість різко впала за останні кілька днів. Зараз вона становить приблизно 4,2 млрд доларів, а це означає, що за розміром ця мережа займає 4-у сходинку у світі.

Прогноз ціни на Tron

Дивлячись на 4-годинний графік, бачимо, що ціна TRX піднялася до максимуму в 0,092 долара, оскільки попит на монету USDD зріс. Однак протягом останніх кількох сесій монета різко відступила і опустилася нижче своїх 25- і 50-денних ковзних середніх. Монета торгується вище висхідної лінії тренду (показана чорним кольором).

Стохастичний осцилятор Tron трохи піднявся вище нейтрального рівня на позначці 50. Таким чином, прогноз ціни на Tron є дещо ведмежим, наступний важливий рівень підтримки знаходиться на позначці в 0,065 долара. Якщо монета зможе подолати рівень опору в 0,072 долара, то наш ведмежий прогноз стане неактуальним.