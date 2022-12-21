Прогноз ціни на Decentraland: Metacade здається кращим варіантом

Схоже, метавсесвіт все більше готується стати головним гравцем у світі технологій в наступні кілька років. Сюди заходять все більше і більше великих компаній, тому здається, що масштабне впровадження вже не за горами. Це означає, що зараз настав час розглянути ці проєкти, які ще мають багато можливостей для росту, і цінам яких прогнозують серйозне зростання в майбутньому.

Зокрема, зазначимо два проєкти, які можуть сприяти такому прогресу: Decentraland (MANA) і Metacade (MCADE). Якщо мова йде про прогнозування ціни, виникає важливе питання: хто з них має вищий потенціал?

У цій статті ми розглянемо характеристики кожного з цих проєктів та подивимося, який проєкт має більші шанси на прибутки.

Що таке Decentraland (MANA)?

Decentraland — це DAO (децентралізована автономна організація), яка створює віртуальний світ, підтримує його та керує ним. Власний токен цієї платформи, MANA, — це токен ERC20, за допомогою якого в метавсесвіті можна придбати нерухомість та взяти участь в голосуванні за питання управління.

Завдяки використанню потужностей децентралізованих спільнот Decentraland є тією основою, на якій можна побудувати майбутнє GameFi-сектору. У Decentraland будь-хто може вільно будувати 3D-світи і разом з тим досліджувати цей простір, рухаьтся тим та ділитися своїми творіннями, і це основна причина, чому деякі інвестори вважають, що прогноз ціни на Decentraland може бути багатообіцяючим.

Платформа Decentraland складається з двох основних елементів. Decentraland SDK використовується для забезпечення досвіду в метавсесвіті, і клієнти Decentraland звикли переглядати та взаємодіяти з цим досвідом.

Платформа Decentraland дозволяє користувачам створювати, використовувати та монетизувати контент і додатки. У метавсесвіті Decentraland простором можна насолодитися багатьма способами і тут можна створити цілу низку цифрових творінь. Користувачі можуть розбудувати власну ділянку ландшафту віртуальної реальності та монетизувати твори мистецтва та інші активи, карбуючи їх як NFT.

Роблячи процес створення ігор більш доступним, Decentraland розширює сферу Р2Е-ігор.

Decentraland: елітна нерухомість, яка, однак, втрачає популярність

Ключовим недоліком при прознозуванні цін на Decentraland є те, що протягом останніх 12 місяців ведеться постійна боротьба за залучення користувачів. В результаті чого довгостроковий прогноз ціни на MANA може постраждати. У нещодавньому звіті оприлюднили, що було менше 1000 активних користувачів , які купували та продавали токени MANA. Отже, хоча ця платформа і пропонує унікальну функціональність та має високий потенціал, та зараз його прогнози гірші, ніж в інших проєктів метавсесвіту.

Експерти вважають проєкти метавсесвіту основними довгостроковими інвестиціями через ту корисність, яку пропонують у цих цифрових просторах. Інвестори прогнозують, що разом з іншими токенами метавсесвіту нинішня ціна MANA буде зростати, але, можливо, їй буде важко відновити свої попередні максимуми. У цих проєктах використовуються передові технології, які об’єднують людей з усього світу, тому прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна Decentraland буде вищою за поточний рівень, однак не варто чекати дива.

Ще один проєкт метавсесвіту, який вже має інший рівень успіху, — Metacade, який уже продемонстрував великий потенціал на найближчі роки. У той час як монета MANA від Decentraland розчарувала багатьох криптоінвесторів у 2022 році, MCADE від Metacade став привабливою альтернативою.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це комплексна ігрова платформа Play-to-Earn, яка створює найбільшу аркаду на блокчейні. На платформі Metacade пропонують цілу низку аркадних ігор, тут також є ігри, де можна заробити.

Окрім того, Metacade проводить турніри Play-to-Earn, на яких геймери можуть позмагатися один з одним та отримати ще такий досвід. Завдяки тому, що платформа Metacade об’єднує любителів GameFi та сплачує винагороди в токенах MCADE, геймерам доступні нові способи насолодитися найкращими Р2Е-іграми.

Потужний підхід до розбудови спільноти

Окрім того, що це популярна аркада P2E-ігор, Metacade також є платформою, що орієнтується на користувача. Наприклад, за свій внесок у простір Metacade члени спільноти будуть отримувати винагороди в токенах MCADE. Користувачі зможуть допомогти іншим гравцям та розказати їм, яка краще грати в останні GameFi-ігри, а Metacade дасть за це фінансову винагороду. Простіше кажучи, користувачі можуть заробляти, роблячи свій внесок у роботу спільноти. Сюди входить обмін знаннями про найновіші ігри та встановлення нових стосунків з іншими геймерами.

Оскільки цей проєкт повністю зосереджений на своїй спільноті, Metacade стане DAO, і тоді гравці зможуть за допомогою токенів MCADE голосувати за пропозиції стосовно управління. Таким чином геймери отримають більше повноважень, адже вони обирають кращі ключові функції в цифровому світі, який будуть повністю контролювати власники токенів MCADE.

Підтримка майбутнього GameFi

Ключовою функцією, на яку зможуть впливати учасники спільноти, є програма Metagrants. Metagrants будуть використовуватися для фінансування наступної хвилі інноваторів у GameFi-секторі, спільнота зможе проголосувати за низку інвестиційних пропозицій і вирішити, які проєкти виглядають найперспективніше. У цьому контексті спільнота Metacade зможе визначати безпосередньо майбутнє ігор Play-to-Earn.

Також у Metacade планують запустити у 2024 році дошку Web3-вакансій. Цей розділ метавсесвіту об’єднає перспективні блокчейн-ігри та віддану спільноту геймерів. Його мета — дозволити спільноті Metacade протестувати нові ігри та дати відгук командам розробників і отримати за це винагороду в токенах MCADE.

Decentraland проти Metacade

Немає жодних сумнівів, проєкти метавсесвіту виглядають як надійна ставка на майбутнє, особливо тому, що в їхніх дорожніх картах можна знайти безліч корисних функцій. Оскільки Metacade досі знаходиться на ранньому етапі свого розвитку, природно, що прогноз його ціни буде набагато вищим, аніж в Decentraland.

Якщо ми подивимося на Decentraland, побачимо, що монета MANA вже пережила значний ріст вартості свого токена. У період з 2020 по 2021 рік ціна MANA зросла майже на 10 000%. Однак відтоді цей проєкт зазнав значного спаду, й інвестори передбачають, що його ціна вже ніколи не досягне тих висот, що були у 2021 році. Наразі прогнозована ціна Decentraland становить 2,22 долара. Якщо MANA вдасться подолати цей ключовий рівень опору, вона зможе встановити нові рекордні максимуми.

Натомість Metacade нещодавно розпочав передпродаж своїх токенів, і він може рухатися тільки вперед та вгору. З огляду на те, що на горизонті майоріє така велика цінність, інвестори накинулися на MCADE, і він вже приніс значні здобутки. Прогнозують, що у довгостроковій перспективі його ціна буде значно вищою, ніж зараз. На момент запуску токена його вартість становила лише 0,008 долара. На цьому ранньому етапі Metacade може навіть піднятися так, як це зробив Decentraland, і зрости до 10 000% ще до початку наступного бичачого циклу. Очікується, що до 2025 року ціна MCADE досягне позначки в 5 доларів.

Якщо поглянути ясними очима, вибір між MCADE і MANA буде очевидним. Схоже, на токен Metacade чекає набагато світліше майбутнє.

Купуйте MANA на eToro тут .