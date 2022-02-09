Протестувальники втратили 10 мільйонів канадських доларів

Канадські далекобійники, які їдуть до Сполучених Штатів, мають бути вакциновані відповідно до закону уряду, інакше вони втратять роботу. У відповідь на такі заходи далекобійники заблокували Оттаву, столицю країни. Спочатку GoFundMe та канадська поліція намагалися стати їм на заваді, а потім вирішила допомогти криптоспільнота.

За повідомленнями ВВС, у зв'язку з акцією протесту мер Оттави Джим Вотсон оголосив про надзвичайний стан. За словами Вотсона, протест "повністю вийшов з-під контролю". Наразі кількість протестувальників перевищує кількість поліцейських.

Арешт коштів GoFundMe

Протестувальників підтримав GoFundMe, що мала забезпечувати далекобійників припасами. Однак після того, як втрутилась канадська поліція, роботу на сторінці GoFundMe призупинили, а паливо у далекобійників викрали поліцейські.

На вимогу поліції GoFundMe припинив приймати пожертвування для акції протесту. Це, природно, розлютило донорів, які підтримують цю справу. Першими вилучили майже 10 мільйонів канадських доларів, які були зібрані; GoFundMe хотів перевести ці кошти іншим благодійним організаціям.

Спонсори так просто не відступили і поскаржилися. Лише тоді платформа вивела кошти і повернула їх початковим спонсорам. Центральні органи перешкоджали транзакціям, що тут робити? Є біткоїн.

Біткоїн як рятівна благодать

Завдяки децентралізованій природі біткоїну ніхто не має влади над цим активом. Тому канадська поліція та уряд не можуть перехопити кошти, які збирають в якості пожертвувань. Інвестори це також розуміли.

Саме тому анонім під псевдонімом Honkhonk Hodl створив сторінку для пожертвувань за допомогою Tallycoin, платформи, де люди замість канадських доларів можуть пожертвувати біткоїни. І можна продовжити збирати кошти, не боячись втручання поліції чи будь-якого іншого державного органу.

Завдяки дуже щедрому донору, який пожертвував 2,2 біткоїну, наразі суми пожертвувань зросли до понад 880 000 000 сатоші. Це еквівалент 8,8 біткоїну, або 330 000 євро. Ці кошти передадуть безпосередньо далекобійникам без втручання центральних органів.

Розподіл пожертвувань

Як повідомляє Finbold, група повинна координувати використання цих коштів. Усі зібрані біткоїни зберігаються в гаманці, який, щоб витратити зібрані гроші, вимагає кілька підписів. Таким чином гаманець усуває одну точку збою. Окрім того, група має координувати використання грошей, оскільки жодна особа не може передати біткоїн».

Існує лише невелика проблема: як далекобійникам передавти вартість біткоїнів. Якщо біткоїни використовують для закупівлі товарів, їх необхідно фізично доставити далекобійникам, і тут мер Оттави може стати на заваді.

Проблеми, викликані надзвичайним станом

Тепер, коли мер Оттави оголосив надзвичайний стан, місто отримає додаткові повноваження. Прикладом цього є обладнання для аварійних служб.

BBC, яка повідомила про надзвичайний стан, стверджує, що мер не розголошує конкретних подробиць про заходи, які може запровадити. «В неділю поліція заявила, що посилить правоохоронні заходи, і також може арештовувати тих, хто намагається допомогти протестувальникам, приносячи їм запаси палива, туалетний папір і продукти», – повідомляє BBC. Тому зараз стає все важче доставляти далекобійникам припаси.

Через новини з Канади ціна біткоїну зростає

Нещодавнє зростання вартості біткоїну співпало в часі з гарними новинами. Канадська філія KPMG, однієї з «великої четвірки» бухгалтерських компаній у світі, офіційно додала біткоїн та Ethereum до корпоративного портфелю.

Бенджі Томас з KPMG Canada дає схвальний відгук стосовно нового криптосектору у повідомленні для преси:

«Ця інвестиція відображає нашу віру в те, що інституційне впровадження криптоактивів і блокчейн-технології продовжить зростати, і криптовалюти стануть звичайним активом з-поміж інших».

Наразі не зрозуміло, про скільки токенів біткоїну та Ethereum йде мова. У будь-якому разі, такі видатні імена, як ця компанія, роблять крок, щоб офіційно прийняти криптовалюти, і це дуже позитивна новина. Таким чином, KPMG приєдналася до списку таких компаній, як MicroStrategy і Tesla, що також мають біткоїни у своїх портфелях.

«Біткоїн для президента»

Ще один позитивна новина у криптопростсорі, яка надходить із цієї північноамериканської країни, стосується одного з кандидатів на посаду прем’єр-міністра, який, схоже, хоче вивести країну вперед у плані цифровізації. П’єр Пуальєвр, який наразі є членом парламенту від Карлтону, заявив: «Я багато дізнався про #Bitcoin».