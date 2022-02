Російський уряд і Банк Росії прагнуть врегулювати криптовалюту як валюту, про це свідчать місцеві звіти.

Росія має намір офіційно визнати криптовалюти як валюти, як свідчать новини з цієї країни.

За повідомленнями, які опублікували в середу вранці, цей крок став наслідком домовленостей між урядом та центральним банком про те, як врегулювати індустрію вартістю 2 трильйони доларів.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant.

Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies.

— Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022