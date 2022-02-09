Російський уряд і Банк Росії прагнуть врегулювати криптовалюту як валюту, про це свідчать місцеві звіти.

Росія має намір офіційно визнати криптовалюти як валюти, як свідчать новини з цієї країни.

За повідомленнями, які опублікували в середу вранці, цей крок став наслідком домовленостей між урядом та центральним банком про те, як врегулювати індустрію вартістю 2 трильйони доларів.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant. Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies. — Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022

Місцеве видання "Коммерсант" повідомляє, що Росія розглядає можливість прийняття нових законів, які дозволять людям використовувати цифрові активи у фінансовій системі країни.

Завдяки такому кроку дозволять купувати криптовалюту, хоча влада очікує, що компанії, які регулюються місцевими органами будуть реєструвати користувачів та повністю перевіряти їх. Це також стосується іноземних провайдерів, які хочуть надавати в цій країні свої послуги, пов’язані з криптовалютою, і це означає, що їм доведеться зареєструвати та відкрити місцеві офіси.

Нові закони, зокрема перевірки на дотримання правил KYC

Очікується, що проєкт закону напишуть до 18 лютого, як додає інформаційне видання. Планується, що криптовалюти визначать як «аналог валют», а не цифрові фінансові активи.

Ймовірно, користувачам криптовалют доведеться повідомляти про всі транзакції, суми яких перевищують 600 000 рублів (приблизно 225 000 гривень), і будуть стягуватися штрафи, якщо цього не робитимуть. Окрім того, передбачається, що використання криптовалют для незаконних транзакцій буде злочином.

Щоб допомогти втілити ці пропозиції та забезпечити їх дотримання, уряд і Банк Росії хочуть, щоб банки стали посередниками у цій справі. За очікуваннями, вони будуть з'єднувати користувачів криптовалют з біржами цифрових активів, допомагати перевіряти особу та відстежувати транзакції, а також зберігати інформацію про транзакції протягом п’яти років.

Жодних заборон!

Раніше Росія намагалася заборонити криптовалюти, і влада в попередніх звітах відзначала, що криптовалюти становлять потенційну загрозу фінансовій стабільності. Отож, такий поворот може бути передвісником ще більш позитивної нормативної бази, яка підтримує галузь, що зароджується.

Також це означає, що країна, можливо, відійшла від пропозиції центрального банку повністю заборонити торгівлю та майнінг криптовалют.

Минулого місяця колишній президент Дмитро Медведєв припустив, що, якщо в країні заборонять криптовалюти, то, ймовірно, це викличе протилежні результати.

Нещодавно Індія вирішила визнати криптовалюти і ввела 30% податок на криптовалютні перекази, хоча раніше влада закликала заборонити криптовалюти. Сполучені Штати також прагнуть врегулювати криптогалузь і зосереджуються переважно на стейблкойнах, як зазначено у звіті робочої групи президента стосовно криптовалют.