Біільшість людей вважають, що ZK-rollups є кінцевим рішенням для масштабування блокчейну, адже вони гарантують надвисоку швидкість транзакцій. Однак транзакціям із невеликими швидкостями загрожує страшний ризик централізації.

Команда Polygon (MATIC/USD) Hermez створила Proof-of-Efficiency (PoE), інноваційний механізм консенсусу, як зазначає Polygon у своєму блозі. Він має запропонувати такі ключові властивості:

Ефективність є ключем для продуктивності мережі

Надає доступ без дозволу, щоб створювати пакети транзакцій у зведеному пакеті

Не передбачає контролю з боку третіх сторін

Загальна перевірка відбувається пропорційно цінності в мережі

Гарантує захист від зловмисних атак

Зведені пакети залишаються залежними від мереж L1 у питаннях зберігання та безпеки даних. В основі функціонування PoE лежить дворівнева топологія. Протокол створення пакетів транзакцій складається з двох етапів, які виконуються двома різними сторонами:

Секвенсери та агрегатори

Будь-хто може виступити в ролі кожної зі сторін, оскільки обидві ці ролі не потребують дозволу. Секвенсери збирають транзакції від користувачів. Потім вони обирають і попередньо обробляють нові пакети даних рівня 2 і передають транзакції для запису на рівень 1.

Агрегатори беруть участь у протоколі консенсусу PoE. Якщо ви станете першим агрегатором, який створив доказ дійсності нового стану L2, ви отримаєте право на це.

За такою теоретичною моделлю, система надсилає всі комісії за транзакції до відповідного секвенсера кожного пакету транзакцій. Частина цих зборів надходить агрегатору, який створив доказ дійсності для цього пакету.

Щоб уникнути централізації

Завдяки такій моделі можна уникнути централізованого контролю, а також запобігти багатьом потенційним атакам. Однак проблема все ще залишається. Будь-який секвенсер може запропонувати пакет транзакцій, але що робити, якщо агрегатори не долучаються?

Щоб вирішити таку можливу проблему, Polygon Hermez скористається Boot Aggregator, щоб гарантувати повну роботу мережі під час фази завантаження.

Протокол PoE підтримується завдяки тому, що команда вже має досвід роботи з існуючим Proof-of-Donation. У найближчі кілька місяців Polygon Hermez планує запустити PoE в середовищі тестової мережі.

Polygon акцентує свою увагу на ZK

У центрі уваги Polygon знаходяться ZK rollups. Саме тому ця екосистема інвестувала 1 мільярд доларів в розробки, пов’язані з ZK. Вони стали центральним елементом стратегічного бачення Polygon в роботі про нульові знання, яку опублікували минулого року.