Лора Шин стверджує, що результати розслідування показують, що за зломом The DAO стоїть колишній генеральний директор TenX.

Як повідомляється, підозрюваний хакер заперечує звинувачення.

Криптожурналістка Лора Шин заявляє, що в результаті тривалих досліджень та розслідування сумнозвісного злому The DAO у 2016 році вдалося встановити особу винуватця. Ним став хакер Тобі Хеніш, очевидно, добре відома фігура у криптопросторі.

Старший співробітник Forbes повідомила , що вона працювала з компанією блокчейн-аналітики Chainalysis, щоб відстежити рух коштів DAO.

«Хто зламав DAO? Моє ексклюзивне розслідування, що базується на репортажах для моєї нової книги «Криптопіани: ідеалізм, жадібність, брехня та створення першої великої криптоманії», здається, вказує на Тобі Хеніша, 36-річного програміста, який виріс у Австрії і на момент злому жив у Сінгапурі», – написала Шин у статті, яку опублікували у вівторок, 22 лютого.

Шін додає, ще до публікації її статей Хеніш був популярним у певних колах, адже він є співзасновником і генеральний директором TenX, первинне розміщення монет (ICO) якого принесло 80 млн доларів, але цей проєкт не виправдав очікувань.

Підозрюваний хакер все заперечує

Як стало відомо зі статей Шин, Хеніш заперечує, що він був тим хакером, який здійснив злом у 2016 році, і в результаті чого The DAO втратив 3,64 мільйона токенів ETH.

Кажуть, що Хеніш відповів на електронний лист, де описувалась його роль у зломі, і повідомив, що вказані «заява та висновок» були «фактично неточними».

Але в ході розслідування, яке провели Шин та платформа блокчейн-аналітики Chainalysis, вдалося відстежити транзакцію на 50 BTC, що привела до гаманця Wasabi, власником якого є хакер на ім'я Хеніш.

Щодо самого розслідування, Chainalysis зміг використати ніколи раніше не відому технологію моніторингу, щоб «деміксувати» біткоїни та відстежити їх на чотирьох біржах.

Дослідження блокчейну допомагає виявити вкрадені кошти

На одній з бірж ймовірний хакер обміняв BTC на монету конфіденційності Grin. Потім ці токени відправили до вузла Grin, який, як показав аналіз, називався grin.toby.ai. IP-адреса цього конкретного вузла також була пов’язана з іншими вузлами, як-от ln.toby.ai та lnd.ln.toby.ai, а ті вже були з'єднані з TenX.

«Ті, хто займався криптовалютою в червні 2017 року, можуть згадати це ім’я. Того місяця божевілля навколо ICO сягнуло свого піку, а також проводилось ICO на суму 80 мільйонів доларів монети під назвою TenX. Генеральний директор і водночас співзасновник використовував ім'я @tobyai на AngelList, Betalist, GitHub, Keybase, LinkedIn, Medium, Pinterest, Reddit, StackOverflow і Twitter. А звали його Тобі Хеніш.»

Окрім цих «посилань», Шин стверджує, що Хеніш активно просував The DAO, кілька разів надсилав електронні листи розробникам платформи Slock.it.

Ця історія щойно набула розголосу, бо вийшла в світ книга Шин, і тепер, скоріше за все, можна буде дізнатися набагато більше, зокрема і те, хто стояв за електронною адресою Хеніша.

Історія із The DAO залишається однією з найбільших крадіжок у криптопросторі, хоча хакеру так і не вдалося вивести всі вкрадені кошти. У 2016 році сума викрадених коштів із The DAO становила близько 60 мільйонів доларів.

Сьогодні ця сума становила б майже 10 мільярдів доларів, адже на той момент Ether (ETH) коштував 20 доларів, але відтоді ціни зросли.