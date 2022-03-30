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Ronin Bridge і Katana Dex від Axie Infinity зламали на суму $612 млн

Злочини

Згідно із твітом, який опублікували на офіційній сторінці Ronin Network, міст Ronin зламали і вкрали 173 600 ETH і 25,5 мільйона монет USDC вартістю близько 612 мільйонів доларів.

Після злому міст Ronin і Katana DEX зупинили свою роботу.

Однак на сторінці Ronin у твіттері повідомили, коментуючи нинішній експлойт, що їхня команда працює з «працівниками правоохоронних органів, судовими криптографами та інвесторами, щоб переконатися, що вдасться повернути всі кошти або відшкодувати втрати». Також заявили, що «усі AXS, RON і SLP на Ronin безпечні».

Що відомо про злом на даний момент

Згідно з офіційним повідомленням Ronin Network на платформі Substack, хакеру вдалося взяти під контроль чотири валідатори Sky Mavi’s Ronin, а також сторонній валідатор, яким керує Axie DAO.

Ланцюжок Sky Mavi’s Ronin складається з дев’яти вузлів валідації, і п’ять із дев’яти мають додати свої підписи, щоб підтвердити внесення чи виведення коштів. Хоча схема ключа валідатора децентралізована та створена так, щоб обмежити вектор атаки (подібно тій, яка щойно відбулася), та хакер знайшов бекдор через безгазовий RPC-вузол мережі та отримав підпис для Axie DAO.

На момент написання статті токен RON, який є нативним токеном управління для Ronin, за останню годину знизився більше ніж на 20%.

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