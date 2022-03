Згідно із твітом, який опублікували на офіційній сторінці Ronin Network, міст Ronin зламали і вкрали 173 600 ETH і 25,5 мільйона монет USDC вартістю близько 612 мільйонів доларів.

Після злому міст Ronin і Katana DEX зупинили свою роботу.

Однак на сторінці Ronin у твіттері повідомили, коментуючи нинішній експлойт, що їхня команда працює з «працівниками правоохоронних органів, судовими криптографами та інвесторами, щоб переконатися, що вдасться повернути всі кошти або відшкодувати втрати». Також заявили, що «усі AXS, RON і SLP на Ronin безпечні».

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022