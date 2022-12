Розкриття: 5 кращих альткоїнів, які варто придбати та довго тримати у 2023 році

Серед усіх класів цифрових активів альткоїни стабільно приносять найбільший відсоток прибутку. Блокчейн-проєкти, які знаходяться на ранньому етапі свого розвитку, можуть з часом залучити мільйони користувачів, а рівень інновацій у цьому просторі часто вражає.

Враховуючи цей факт, нещодавні ціни, схоже, пропонують чудову можливість придбати декілька альткоїнів тим інвесторам, які прагнуть отримати довгострокові прибутки, тому прогноз ціни на альткоїни на 2025 рік стане надійною базою для порівняння. Нижче зазначимо список із 5 кращих цінових прогнозів на альткоїни, які можуть принести солідні прибутки до 2025 року.

№1 Metacade (MCADE) – кращий альткоїн та найбільша

блокчейн-аркада

Огляд

Metacade — це абсолютно нова GameFi-платформа, яка, здається, готується злетіти. Її команда створює покращену платформу Рlay-to-Еarn, яка стане найбільшою цифровою аркадою у Web3-просторі. Metacade прагне дати гравцям GameFi нескінченні можливості для заробітку, а також надати їм нові способи генерації криптовалютних винагород, використовуючи деякі унікальні функції.

Платформа прагне стати центром блокчейн-ігор, тут користувачі отримують винагороду в токенах MCADE за те, що діляться всім, що вони знають про GameFi-сектор. Поділившись своїми останніми ідеями, методами та найпопулярнішими Р2Е-іграми, спільнота Metacade може заробити MCADE. На додаток до цього, безпосередньо на платформі Metacade розмістять найціннішу альфа-версію GameFi, і всі учасники блокчейну матимуть доступ до найсвіжішої інформації.

Також власники токенів MCADE зможуть проголосувати, в які нові GameFi-проєкти вони найбільше хотіли б грати в майбутньому, і завдяки програмі Metagrants зможуть профінансувати креативних розробників. Таким чином, сама спільнота може зробити свій внесок у розробку кращих перспективних ігрових додатків, які були створені для платформи.

Серед поширених факторів, які впливають на прогнози цін на альткоїни у 2025 році, стейкінг займає перше місце. Користувачі Metacade зможуть застейкати токени MCADE та отримати пасивний прибуток, а також зможуть голосувати за пропозиції щодо управління, коли проєкт дозріє, у перспективі він прагне стати децентралізованою автономною організацією ( DAO ).

Токеноміка

Загальна пропозиція становить 2 000 000 000 токенів MCADE. 70% цієї пропозиції (тобто 1 400 000 000 MCADE) доступні в рамках попереднього продажу альткоїну. Передпродаж Metacade дозволяє зробити інвестиції на ранніх етапах та привертає широку увагу інвесторів у GameFi-секторі та у всьому просторі Web3 .

Навіщо купувати MCADE?

Metacade має висококваліфіковану команду, яка створює передову GameFi-платформу, що пропонує унікальні функції. Гравці можуть не лише отримати доступ до широкого спектру різноманітних Р2Е-ігор, але й можуть безпосередньо впливати на майбутнє індустрії GameFi, голосуючи за ініціативи управління Metacade і надаючи фінансування розробникам ігор.

Схоже, проєкт уже набув популярності серед криптоентузіастів, оскільки він, безумовно, має перспективи на майбутнє. Ціна MCADE стартувала лише на позначці 0,008 долара за токен, і, схоже, у рамках передпродажу вона зросте, адже залучається все більше інвесторів. Важливо пам’ятати, що попередній продаж відбувається ще до публічного IDO, а це означає, що, можливо, поточна ціна дещо зміниться через значний довгостроковий потенціал цього проєкту.

Загалом, якщо говорити про прогнози ціни на альткоїн до 2025 року, Metacade виділяється з-поміж інших, цей багатообіцяючий кандидат може стати найкращим та принести високі прибутки завдяки своєму поєднанню ігрового сектору та криптовалюти Р2Е. Прогнозують, що у 2025 році ціна альткоїну MCADE становитиме 6,00-8,00 доларів, тобто він зросте у 750-1000 разів. Саме тому він очолив наш рейтинг, це найкращий альткоїн, який варто придбати.

№2 XRP (XRP) – глобальний резерв для фінансових установ

Огляд

XRP — це криптовалюта, яку компанія Ripple Labs створила у 2012 році. Це власний актив XRPL (XRP Ledger), децентралізованої блокчейн-мережі, створеної Ripple Labs. Протокол XRP прагне забезпечити швидкий та дешевий спосіб переказу грошей по всьому світу. Окрім полегшення транскордонних платежів, XRP може використовуватися фінансовими установами як резервна валюта.

XRP є однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, і її часто згадують поряд з біткоїном та Ethereum. Це одна з оригінальних криптовалют, яку запустили через 3 роки після біткоїну і за 3 роки до Ethereum. Проте XRP суттєво відрізняється від цих двох активів як своєю технологією, так за варіантом використання, оскільки він призначений для обслуговування центральної банківської системи, адже надає недорогу альтернативу фіатній валюті.

Токеноміка

Максимальна загальна пропозиція XRP становить 100 000 000 000 токенів. Зараз в обігу знаходиться трохи більше 50 000 000 000 токенів (приблизно 50% від загальної пропозиції). У протоколі вбудовано графік випуску 1 000 000 000 токенів XRP на місяць, він почав діяти в грудні 2017 року.

Навіщо купувати XRP?

Оскільки криптовалюта та блокчейн-технологія стають дедалі популярнішими у всьому світі, центральні банки розглядають можливість впровадити цифрові валюти для полегшення транскордонних платежів. Такі цифрові валюти називаються CBDC, і про впровадження цих альткоїнів у світову економіку говорять все частіше .

Існує поширена думка, що XRP зіграє важливу роль у полегшенні цього переходу. Одним із доказів, який підтверджує таку точку зору, є те, що Ripple Labs вже уклала партнерські угоди з кількома великими банками та фінансовими установами, наприклад, Santander, The Bank of England та JP Morgan.

Альткоїн XRP був предметом тривалого судового розгляду у справі проти SEC, де намагалися визначити, він є криптовалютою чи цінним папером. Однак прогнозують, що справа закінчиться позитивно для XRP. Через тривалий судовий розгляд проти SEC цінова динаміка XRP була дещо стриманою під час бичачого ринку 2021 року, однак справа скоро має завершитися, тому тільки небо може бути межею для XRP.

Прогнозують, що у 2025 році ціна альткоїну XRP становитиме 4,42 долара. Тобто згідно із цим оптимістичним прогнозом, поточна ціна токена зросте десь приблизно в 10 разів, саме тому він займає 2 сходинку в списку кращих альткоїнів, які ми рекомендуємо придбати. Це пов’язано з тим фактом, що цей альткоїн потужно використовується в глобальній фінансовій системі, і, схоже, в недалекому майбутньому він стане вільним від слухань у справі проти SEC.

#3 The Graph (GRT) – API для розробників

Огляд

The Graph — це децентралізований протокол для створення додатків (dApps) на блокчейні Ethereum. У The Graph розробники можуть запитувати дані з Ethereum, використовуючи GraphQL, мову запитів для API . GRT — це нативний токен The Graph, який використовується для захисту мережі та надання доступу до API у базі даних.

Graph є корисним інструментом для розробників блокчейнів, оскільки він збирає та порівнює широкий набір API, які можна використати для побудови децентралізованих додатків у мережі Ethereum. The Graph — це суто децентралізований сервіс, захищений блокчейном Ethereum, тобто жоден зловмисник не може змінити дані, що зберігаються в The Graph. Також його прозорість забезпечує відкритий код.

Токеноміка

Загальна пропозиція GRT становить 10 000 000 000 токенів, причому 69% цього обсягу зараз знаходиться в обігу. Графік випуску токенів налаштовано так, що решту токенів буде розблоковано через регулярні проміжки часу протягом наступних 10 років.

Навіщо купувати GRT?

The Graph виконує важливу функцію в екосистемі Ethereum. Оскільки Ethereum має відкритий вихідний код і дає розробникам доступ без дозволу, він також надає інструменти з відкритим вихідним кодом, і тому будь-хто може вільно будувати, використовуючи офіційні ресурси.

The Graph може розширити цю функціональність і надати розробникам повний набір інструментів, що може безпосередньо допомогти розширити екосистему Ethereum. З часом, коли буде більше децентралізованих додатків, і все більше розробників будуть використовувати The Graph, прогнозують, що ціна альткоїну GRT може значно зрости.

Прогноз ціни альткоїну GRT на 2025 рік такий: 1,14 долара. Схоже, цей альткоїн відновиться значною мірою після свого нещодавнього падіння і може навіть піднятися до свого історичного максимуму в 2,34 долара.

#4 BNB (BNB) – найбільша CEX

Огляд

BNB є офіційним токеном Binance, найбільшої централізованої біржі (CEX) у світі. Спочатку BNB був альткоїном ERC-20, який створили на блокчейні Ethereum, але згодом перейшов на Binance Smart Chain, рідний блокчейн Binance. Binance Smart Chain є форком Ethereum і має ті ж функції, що й оригінальний протокол Proof-of-Work, який Ethereum використовував до злиття, що відбулося в вересні 2022 року.

BNB активно використовується на Binance, зокрема для сплати комісій, стейкінгу та як одиниця розрахунку в екосистемі Binance. Окім того, BNB використовується для живлення Pancake Swap, децентралізованої біржі (DEX), побудованої на Binance Smart Chain.

Токеноміка

Загалом існує 200 000 000 BNB, з яких зараз в обігу знаходиться трохи менше 160 000 000 токенів. Ця кількість буде зменшуватися, оскільки щоквартально токени спалюються, доки загальна пропозиція не досягне 100 000 000 BNB.

Навіщо купувати BNB?

Ціна BNB тісно пов’язана з успіхом Binance, і оскільки популярність біржі зростає, ціна альткоїну BNB, прогнозують, також зросте. Криптовалюта продовжує ширитися по всьому світу, тому очікується, що централізовані біржі, як-от Binance, гратимуть важливу роль. Вони пропонують корисний і легкодоступний спосіб купівлі та торгівлі криптовалютами.

Також частиною протоколу BNB є механізм спалювання, коли береться відсоток загальних комісій, сплачених у мережі, і щокварталу з обігу вилучається відповідна кількість токенів BNB. Це означає, що загальна пропозиція BNB зменшується кожні 3 місяці, тобто кожен BNB, який знаходиться в обігу, з часом стає ціннішим.

На 2025 рік прогнозують, що ціна альткоїну BNB сягне 2800 доларів. Оскільки Binance більше не потрібно конкурувати з FTX у рейтингу топових CEX, альткоїн BNB, схоже, різко злетить під час наступного бичачого ринку, адже в такі періоди зазвичай долучається більше користувачів. Токен має дефляційну пропозицію, і його поточна ціна може зрости в 10 разів.

#5 Splinterlands (SPS) – популярна торгова карткова гра

Огляд

Splinterlands — це цифрова карткова гра, яка використовує блокчейн-технологію. Платформа Splinterlands дозволяє гравцям торгувати та змагатися цифровими картками, які були випущені як NFT. Ця гра дуже популярна, у PvP -матчах між гравцями вже відбулося понад 1 мільярд різних боїв.

Splinterlands використовує токен Splintershards (SPS) для керування платформою. Гравці можуть скористатися SPS, щоб проголосувати за різні пропозиції, які можуть вплинути безпосередньо на майбутнє цієї платформи, наприклад, за нові функції та управління скарбницею. Splinterlands має ще один нативний токен, який називається Dark Energy Crystals (DEC) і використовується для сплати винагород.

Токеноміка

Загальна пропозиція SPS становить 967 721 814 токенів, із них десь 87% зараз знаходиться в обігу.

Навіщо купувати SPS?

Оскільки популярність платформи Splinterlands зростає, очікується, що буде збільшуватися і попит на SPS. Splinterlands пропонує вдосконалену колекційну карткову гру, яка завдяки функції Play-to-Earn може обслуговувати велику кількість користувачів у всьому світі.

Splinterlands дає змогу торгувати цифровими активами на інтегрованій біржі платформи, дає геймерам більше контролю та створює ліквідність для винагород в токенах. Гра має класний дизайн, і хоча її запустили лише в липні 2021 року, кількість її користувачів вже значно зросла.

Прогнозують, що у 2025 році ціна SPS становитиме 1,63 долара. За короткий проміжок часу Splinterlands залучив багато користувачів, і, схоже, він готується збільшувати свої нещодавні успіхи. Якщо цей проєкт продовжить розвиватися, то альткоїн SPS лише виграє від збільшення попиту, тому прогнозують, що ціна може значно зрости. Хоча він і не став лідером нашого списку, та ми вважаємо його одним із кращих альткоїнів, які можна купити прямо зараз.

Висновок: Metacade – альткоїн, який найкраще придбати; попри ведмежий ринок він пропонує великі можливості

Ціни на альткоїни можуть впасти колосально, це відомо напевно. Останні кілька місяців ми спостерігали капітуляцію деяких ключових проєктів, зокрема й екосистем FTX і Terra. Наслідки падінь цих проєктів стали катастрофічними для альткоїнів, їхні ціни значно впали.

Однак уважні інвестори бачать перед собою величезні можливості. У списку нижче 5 найкращих альткоїнів, яким прогнозують високі ціни на 2025 рік.

Прогноз ціни на MCADE на 2025 рік: 6-8 доларів (його поточна ціна зросте в 750-1000 разів)

Прогноз ціни на XRP на 2025 рік: 4,42 долара (зросте в 10 разів)

Прогноз ціни на GRT на 2025 рік: 0,55 долара (зросте в 9 разів)

Прогноз ціни на BNB на 2025 рік: 2800 доларів (зросте в 10 разів)

Прогноз ціни на SPS на 2025 рік: 1,63 долара (зросте в 40 разів)

Проєкти, які залишаються сильними, загалом, представляють чудові можливості, і їх варто придбати за такими низькими цінами. Скоріше за все, ці альткоїни принесуть серйозні прибутки ще до того, як розпочнеться наступний бичачий ринок.

Здається, у рамках передпродажу Metacade просто вибухне, ціна його нативного токена MCADE стартувала з позначки лише 0,008 долара. З часом він може принести серйозні прибутки, однак усі перелічені тут альткоїни, схоже, мають велике майбутнє. Нещодавнє падіння більше виглядає як швидкий розпродаж, а не як щось інше, а це означає, що довгостроковим інвесторам є на що сподіватися.

