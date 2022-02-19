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Ризики для Ripple (XRP) зростають. Чому монета може сягнути 0,6 долара

Аналіз

На початку лютого Ripple (XRP) значно зростав, а потім настав період відкату, і до влади прийшли ведмеді. Цей тиск продажів продовжується й зараз, і хоча монета стабілізувалася вище позначки в 0,7 долара, ще існує великий ризик розпродажу. Розглянемо деякі важливі моменти:

  • На момент написання статті Ripple (XRP) торгувався за 0,7773 долара і практично не змінився протягом останніх 24 годин.

  • Протягом останніх днів XRP знайшов потужну підтримку на рівні 0,7 долара.

  • Однак через тиск продажів токен може повернутися до 0,6 долара в найближчій перспективі.

 

Джерело даних: Tradingview

Ripple (XRP): цінова дія та аналіз

У лютому Ripple (XRP) досить непогано зростав, а тепер переживає певний тиск продажів, оскільки інвестори фіксують прибутки. Незважаючи на це, монета знайшла потужну підтримку біля позначки 0,7 долара.

На момент написання статті XRP торгувався трохи вище цього порогу – за 0,77 долара. Бики прагнуть утримати цінову дію вище цієї позначки, але тут діє величезний ризик розпродажу.

Очікуємо, що найближчими днями ведмеді проб'ють підтримку на рівні 0,7 долара і підштовхнуть монету до 0,67 долара. Тобто ціна впаде приблизно на 17%. Бики Ripple намагатимуться знайти достатній попит на рівні 0,6 долара, але, можливо, монета ослабне ще більше через системні ризики на загальному крипторинку, викликані напруженістю у Східній Європі.

Чи підходить Ripple (XRP) для інвестицій?

Ripple (XRP), який входить у десятку найбільш цінних криптоактивів у світі, завжди був гідним активом. Проте між компанією та SEC й досі триває судовий процес.

Це може становити серйозні ризики для короткострокових інвесторів. Краще було б, якби найближчими тижнями ви поспостерігали, як буде розвиватися ця справа, а потім вже йшли ва-банк з XRP.

Теги:
Ripple, XRP
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