Подібно до усіх інших мем-монет на ринку, SafeMoon (SFM) протягом останнього тижня переживає стійкий спад. Проте, схоже, що ось-ось відбудеться розворот тенденції цієї монети, в результаті чого вона може почати активно зростати. Але як це може статися? Ми дамо відповідь на це питання нижче, а спочатку давайте розглянемо основні моменти:

Після нещодавнього відкату SFM знайшов потужну підтримку на рівні 0,00118 долара.

Після періоду консолідації може відбутися розворот тренду монети.

На момент виходу статті SafeMoon (SFM) торгувався за 0,00103041 долара.

Джерело даних: CoinGecko

Розворот тенденції SafeMoon (SFM)

Нещодавнє падіння, яке демонструвала більшість мем-монет, було досить жорстким. Однак після кількох днів занепаду SafeMoon (SFM) вдалося зупинити свої втрати. Бикам вдалося знайти потужну підтримку десь на рівні 0,00118 долара. Протягом останніх кількох днів SFM консолідується біля цієї зони, і, здається, неодмінно має відбутися злом тенденції.

В результаті цього монета може почати активно зростати. Але як високо вона може піднятися? Важко сказати, яким може бути зростання. Проте, дивлячись на графік, бачимо, що SFM формує потужну зону пропозиції в діапазоні між 0,00165 і 0,00175 долара.

Прогнозуємо, що будь-яке зростання зупиниться, як тільки монета сягне цієї зони. Однак, незважаючи на це, SFM все одно зросте на 40%. Більше того, раніше ціна монети вся зростала до цього рівня. Нещодавно, коли SFM сягнув дна на рівні 0,00106 долара, потім він зріс майже на 30%. Немає жодних причин, чому ця ситуація не може повторитися.

Чому зараз варто придбати SafeMoon (SFM)

Коли на ринку панує невизначеність, не так багато інвесторів хочуть купувати мем-монети. Однак такі монети можуть бути чудовим варіантом для короткострокових торгів.

На даний момент короткострокові інвестори можуть отримати прибутки до 40%. З довгострокової точки зору SafeMoon буде вигідною інвестицією, але варто бути готовим до різких коливань.