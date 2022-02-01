Сьогодні ціна Uniswap йде вгору.

Найбільший опір спостерігався на рівні 18,8 долара.

Сьогоднішня торгова ціна Uniswap становить 11,65 долара, за 24 години вона зросла на 7,5%.

За даними дослідження цін Uniswap, наразі його ціна дуже коливається нижче рівня в 11 доларів, та очікується, що вона буде зростати, адже ринок демонструє позитивний потенціал для «биків», які можуть захопити владу в короткостроковій перспективі. Хоча 27 січня 2022 року ціна знизилась до 9,7 долара, потім ціна UNI/USD різко зросла і піднялась від 9,7 до 10,9 долара. Проте наступного дня криптовалюта почала знижуватися зі значною негативною тенденцією; коли вона рухалася в цьому напрямі, її вартість коливалася.

Ціна криптовалюти демонструє значний позитивний імпульс і намагається сягнути подальшого максимуму в 12 доларів. Нинішній курс обміну UNI/USD становить 11,58 долара, загальна сума транзакцій складає 170 478 068 доларів. За попередні 24 години UNI піднявся на 7,5%.

Існують можливості для зростання

За даними дослідження цін Uniswap, волатильність на ринку знижується, і завдяки цьому ціна Uniswap також стає менш схильною до різких коливань у будь-яку сторону. Попередня верхня межа становить 11,75 долара, вона стала найбільшим бар’єром для UNI. Наразі нижня межа знаходиться на рівні 9,9 долара, і замість підтримки вона стала для UNI ще одним опором.

Джерело: TradingView

Схоже, ціна UNI/USD проходить через криву ковзної середньої, а це вказує на бичачий тренд. Більше того, траєкторія ціни UNI/USD, здається, продовжує підніматися. В якийсь момент вона може зіткнутися з опором і зламатися, що закінчиться розворотом тренду.

За статистикою ринку Uniswap, волатильність на ринку зростає, а це означає, що ціни Uniswap більше піддаються впливу нестабільних змін. Поточний прорив може стати лише початком, і ціна може зрости на 30-40%.