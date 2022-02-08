Shiba Inu (SHIB) лідирує серед інших мем-монет, і в понеділок ринок криптовалют відкрився на підйомі.

Ринок криптовалют відкрив торгову сесію в понеділок з підвищенням та зростанням. Рано вранці більшість монет зросли, а мем-монети, як-от Shiba Inu (SHIB) , демонстрували величезні прибутки. Такому зростанню значною мірою сприяло поліпшення настроїв на ринку, і ми очікуємо, що воно триватиме до кінця дня. Ось деякі важливі моменти:

На момент виходу статті Shiba Inu (SHIB) торгувався за 0,00002778 долара, тобто за останні 24 години токен зріс майже на 22%.

Інші мем-токени також зросли, зокрема і DOGE, основний конкурент SHIB, повідомляє про добовий приріст в 6%.

Нещодавнє зростання свідчить, що довіра до ринку криптовалют зростає, і, ймовірно, воно триватиме найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Чи буде Shiba Inu (SHIB) зростати тривалий час?

Shiba Inu (SHIB), як і більшість мем-монет, є одним з найбільш мінливих активів, які можна купити. Він схильний до різких коливань, і зростання на 22% за один день не є якоюсь особливою новиною. Але вона дає справжній оптимізм, що, можливо, це справді є початком чогось особливого.

Крім того, за останні кілька тижнів кити купують SHIB у величезних кількостях, що свідчить про те, що довіра до цього ринку зростає.

Однак токен зіштовхнувся із серйозним опором на позначці 0,000029 долара. Буде цікаво подивитися, чи зможе бичачий імпульс подолати цей поріг, але поки що SHIB не спромігся це зробити жодного разу, коли намагався перевищити цю ціну.

Чи вдалий зараз час купувати SHIB?

Безсумнівно, настрої щодо криптовалюти зараз рухаються в позитивному напрямку. Можливо, це свідчить про те, що апетит інвесторів до мем-монет зростає. Отож, SHIB наразі є гідною інвестицією.

Але, як і слід очікувати від будь-яких мем-монет, з цими токенами завжди пов’язаний великий ризик падіння. Перш ніж купувати цей актив, переконайтеся, що ви розумієте спекулятивну природу Shiba Inu.