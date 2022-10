Співчутливо обійміть сьогодні інвестора Coinbase.

Генеральний директор і засновник біржі Браян Армстронг повідомив, що продасть 2% своїх акцій, і це стало ще одним ударом для згаданої криптовалютної біржі.

Coinbase, яка є другою за розміром криптовалютною біржею у світі, була піддослідним кроликом у криптопросторі.

Компанія не пішла традиційний шляхом (через IPO), а натомість вийшла на прямий лістинг, і у квітні 2021 року її акції почали торгуватися на фондовій біржі Nasdaq. Однак подив викликав не метод лістингу, а той факт, що спочатку компанія вийшла на біржу.

Компанія представляла криптогалузь, яка займає важливе місце на ринку. Жодна криптокомпанія до неї не виходила на біржу. Вона стала публічною в той час, коли усі монети криптогалузі приносили інвесторам неймовірні прибутки.

Зараз здається, що це було колись давно. Того ранку біткоїн відкрився на рівні 59 000 доларів. Принтер Джерома Павелла активно працював і не встигав вихолонути. Бумери цікавилися у своїх дітей, як придбати штуковину під назвою Dogecoin.

Того ранку Coinbase вийшла на біржу і закрила свій перший день торгів на позначці 328 доларів за акцію. Тоді вартість криптогіганта становила майже 86 млрд доларів. Гарні часи тоді були.

Криптовалюта зміцнювала свої позиції.

І як тільки Coinbase стала публічною компанією, криптовалюта обвалилася.

Зараз, коли я це пишу, акція біржі коштує 63 долари. Це на 83% менше, ніж було на момент лістингу, і на даний момент біржа оцінюється в 16,6 млрд доларів. Відтоді навіть поранений біткоїн обігнав її, як видно з графіку нижче.

Тож чому все пішло неправильним шляхом? Гадаю, першою причиною стала волатильність. Не варто дивуватися, що акція Coinbase може так швидко втрачати свою вартість. Її ціна залежить – і завжди буде залежати – від криптовалюти.

Якщо криптовалюта падає, знижується й інтерес на ринках. Усі хочуть долучатися тоді, коли їхні друзі пишуть у Twitter про колосальні прибутки. Під час падіння обсяги зменшуються, торгові комісії знижуються, і, зрештою, Coinbase отримує гірші результати.

З огляду на вражаючу волатильність криптовалюти, не дивно, що Coinbase така нестабільна. Ось що я говорив тоді: розумно купувати акції Coinbase, якщо ви є інституційним інвестором та шукаєте криптовалюту, але з якихось причин (регулювання, бюрократія тощо) не можете придбати безпосередньо біткоїн.

Або, можливо, ви вже у віці, та (із зрозумілих причин) маєте деякі побоювання, або вам незручно здійснювати прямі транзакції на криптовалютних ринках, чи думати про зберігання активів, налаштування гаманця тощо. Якщо ви належите до цієї демографічної групи та хочете отримати доступ до криптовалюти, розумно було (і є) придбати акції Coinbase.

Проте в усіх інших випадках чому б просто не купити власне біткоїн? Навіщо йти через Coinbase, які в цьому переваги?

Засновник і генеральний директор біржі Браян Армстронг володіє 19% акцій компанії, яка оцінюється десь в 3,2 млрд доларів. Він заявив про те, що збирається продати частину своїх активів, а отже, незабаром він володітиме 17% акцій.

«Я в захваті від того, як швидко розвиваються наука та технології і допомагають вирішити найбільші глобальні проблеми. Щоб посприяти цьому, протягом наступного року я збираюся продати близько 2% своїх активів Coinbase та профінансувати наукові дослідження і компанії на кшталт NewLimit + ResearchHub».

Чесно кажучи, його пояснення звучить цілком резонно. Однак, як би ви не обґрунтовували, коли генеральний директор скидає свої акції, це наносить удар Coinbase, – такий же потужний, як коли продає будь-який інсайдер.

Звичайно, можуть бути особисті причини, з яких інвестор хоче відмовитися від акцій, – я, звичайно, не хотів би мати у своєму портфелі 19% акцій, – але слова Армстронга про те, що він хоче пожертвувати отримані гроші, не змінюють той факт, що генеральний директор Coinbase розміщує ордер на продаж.

Монетизувати свої активи можна багатьма способами, і цими способами керівники користуються постійно. Візьмімо для прикладу Ілона Маска, який, як знаємо, відмовляється продавати акції Tesla, а натомість розміщує їх в якості застави в фінансових пакетах або використовує інші способи, щоб згенерувати грошові потоки.

Армстронг повідомив про розміщення ордеру на продаж в Twitter минулої п’ятниці і прокоментував, що «поділився цим, бо хочу, щоб ви почули це спочатку від мене», а потім підкреслив: «Я збираюся ще довго бути генеральним директором Coinbase, і я маю оптимістичні прогнози щодо криптовалют і Coinbase».

