Іспанська криптовалютна біржа Bit2me зробила сміливий крок, щоб розширити свою діяльність на територію Латинської Америки. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, біржа Bit2me повідомила, що створила новий офіс у Бразилії, який буде займатися дотриманням юридичних вимог. Це одна з операційних стратегій, яку біржа запровадила в іспаномовних країнах.

За даними Bit2me, Бразилія є найважливішою в цьому регіоні, оскільки там багато користувачів криптовалют і широкий ринок криптовалют. На підтримку цього твердження фінансовий директор Bit2me Пабло Касадіо заявив:

«Бразилія є ключовою країною для виходу Bit2me на ринок Латинської Америки, оскільки понад 20 млн бразильців вже інвестують у криптовалюти, а це свідчить, що їм цікаво досліджувати цю нову технологію».

Щоб біржа могла без проблем проводити свою діяльність в цій країні, вона залучила колишнього співробітника Binance Рікардо Да Роса, щоб він стежив за роботою біржі в Бразилії. Команда налаштована оптимістично щодо роботи Да Роса на бразильському ринку, адже він зможе краще проінформувати клієнтів про крипторинок і біткоїн.

Він повідомив:

«Я вірю, що за допомогою Bit2me ми зможемо покращити обізнаність про криптовалюти в Бразилії та наблизити ідею Сатоші Накамото до всіх бразильців, яких цікавить така революція».

Підхід до обслуговування, який базується на дотриманні законів

Команда біржі завжди вірила, що потрібно працювати, дотримуючись юридичних вимог. Більше того, вона стала першою біржею, якій у лютому Банк Іспанії дав ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP).

З огляду на це, ідею дотримання законів можуть запровадити і під час роботи в Бразилії, оскільки біржа вже має систему, яка гарантує захист транзакцій клієнтів.

За даними біржі, офіс в Бразилії допоможе запобігти фінансовому тероризму та відмиванню грошей. Це сприятиме зміцненню позицій біржі серед її конкурентів, які працюють за межами країни. До того ж, в Бразилії збираються ухвалити закон про криптовалюту, який регулюватиме діяльність постачальників послуг віртуальних активів.