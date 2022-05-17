Криптоплатформа Crypto.com, яка активно розвивається, оголосила, що тепер продавці Shopify зможуть отримувати від клієнтів криптовалютні платежі за допомогою Crypto.com Pay. Такий крок дає користувачам Shopify широкі можливості, адже клієнти отримують більше варіантів для оплати.

Crypto.com заявив, що в якості широкого жесту для користувачів відмовиться від розрахункової комісії в розмірі 0,5% за всі транзакції, які користувачі Shopify здійснюють принаймні протягом 1 місяця. Це означає, що продавці Shopify, які використовують Crypto.com Pay, будуть сплачувати 0% розрахункової комісії за всі криптотранзакції протягом щонайменше одного місяця.

Криптоплатежі на Shopify

Завдяки Crypto.com Pay продавці Shopify зможуть миттєво отримувати платежі в криптовалюті від користувачів Crypto.com, кількість яких постійно збільшується, і при цьому будуть сплачувати 0% за транзакцію.

Сrypto.com Pay — це позамережевий сервіс, доступний користувачам додатку Crypto.com по всьому світу.

Окрім нульової комісії за транзакції, Crypto.com також пропонує клієнтам винагороди у вигляді криптовалютного кешбеку, коли вони сплачують за допомогою токена Cronos (CRO), який є нативним токеном Crypto.com. Клієнти можуть отримати винагороду в розмірі до 10% протягом періоду акції, що триватиме протягом місяця.

Інтеграція Shopify з Crypto.com Pay підкреслює той факт, що Crypto.com Pay є бажаним платіжним додатком для тих онлайн-продавців, які шукають варіанти оплати в криптовалюті.

Після інтеграції співзасновник і генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек сказав:

«Пріоритетним завданням для Crypto.com є створити можливості, щоб якомога більше клієнтів і продавців могли торгувати за допомогою криптовалют. Ми неймовірно раді нашій інтеграції із Shopify, адже тепер ми можемо надати таку можливість ще більшій кількості клієнтів і продавців по всьому світу».

Про Crypto.com Pay

Crypto.com Pay дозволяє заощадити користувачам на транзакціях на 80% більше порівняно з традиційними платіжними процесорами. Він не стягує жодних комісій за транзакцію, крім 0,5% розрахункової комісії.

До того ж, користувачі не сплачують жодних витрат за налаштування, а інтеграція з торговими магазинами Shopify займає лиш декілька хвилин.

При використанні Crypto.com Pay клієнти можуть сплачувати за допомогою більш ніж 20 криптовалют, зокрема BTC, ETH, CRO, DOGE, SHIB і APE.

Коментуючи цю інтеграцію, керівник блокчейн-екосистеми в Shopify Джон Лі заявив:

«Ми раді вітати Crypto.com, за допомогою якого продавці в Shopify зможуть запропонувати своїм клієнтам додатковий швидкий і зручний спосіб оплати їхніх онлайн-замовлень. Наша блокчейн-екосистема, яка активно зростає, демонструє наше прагнення, щоб продавцям були доступні альтернативні методи оплати, а також допомагає ще більше розширювати можливості комерції».

З моменту свого запуску в 2018 році Crypto.com Pay вже інтегрували в різні платформи, і це приносить користь продавцям. Серед тих платформ, які наразі інтегрували Crypto.com Pay, можемо зазначити TIME Magazine, WooCommerce, Oveit, Coinzilla і Ledger.