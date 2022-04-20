Схоже, найближчими днями Zilliqa здорожчає на 30%

Останні три тижні Zilliqa (ZIL) була дуже популярною криптовалютою. Ця монета мала рекордні прибутки, хоча інші монети сповільнилися. Однак консолідація, що послідувала за цим заворожуючим підйомом, трохи призупинило зростання ZIL. Проте у монети ще є багато можливостей:

Підвищений купівельний тиск може штовхати ZIL угору найближчим часом.

Зараз монета знаходиться в зоні важливого попиту від 0,097 до 0,121 долара.

ZIL може потенційно зрости десь на 30%.

Джерело даних: Tradingview

Як Zilliqa може відновити свій імпульс

Протягом останнього тижня ZIL досить швидко сповільнюється. Дійсно в останній тиждень березня токен сягнув свого максимуму і відтоді втратив майже 56% своєї вартості. Однак після періоду консолідації монета знову почала зростати.

Зараз ZIL знаходиться у дуже важливій зоні попиту, яка коливається в діапазоні від 0,097 до 0,121 долара. У минулому ця зона спричиняла потужний купівельний тиск, і зараз ми бачимо певний підйом бичачої активності. ZIL зріс щонайменше на 7% за останні 24 години. Ми очікуємо, що бики продовжать купувати монету в цій зоні.

В результаті чого ZIL просто вибухне і принесе прибутки щонайменше в 30%. Однак малоймовірно, що ZIL відновить свій історичний максимум у 0,237 долара. Можливо, це станеться цього року, однак ми очікуємо, що найближчим часом монета зіткнеться з основними зонами опору, перш ніж наблизиться до позначки в 0,2 долара.

Які довгострокові перспективи для ZIL?

Після експоненціального росту минулого місяця, в результаті якого монета піднялася приблизно на 540%, стало зрозуміло, що ZIL вичерпав свої сили. Ми очікуємо, що в коротко- і середньостроковій перспективі монета намагатиметься знайти достатній попит. Однак в довгостроковій перспективі ZIL має величезний потенціал, і 2022 рік може стати дуже успішним для цього токена.