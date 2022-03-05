Коли у вересні Сальвадор став першою країною, яка дозволила використовувати біткоїн як законний платіжний засіб, світ криптовалют охопило збудження. Це був важливий крок для криптовалют загалом і вражаючий показник того, що може відбутися у майбутньому. Досить швидко ентузіасти почали робити ставки, чи послідує за Сальвадором ще якась країна.

Багато людей вважали, що це буде ще одна країна з низьким рівнем доходу, оскільки слабкі валюти зазвичай дуже схильні до зміни ринкового середовища та високої інфляції. Напевно, більшість робили ставки на Панаму, оскільки після того як минулого року в Сальвадорі визнали біткоїн, у цій країні швидко оголосили про законопроєкт, який мав зробити біткоїн законним платіжним засобом. Також досить часто припускали, що це можу бути Парагвай, і ця ідея підкріплювалася тим, що напередодні Різдва в цій країні прийняли законопроєкт про регулювання майнінгу та торгівлю біткоїнами. Більшість вважали, що наступною буде країна із Латинської Америки, однак на інтернет-форумах також поширювалися чутки про Гондурас та Гватемалу.

Однак ніхто не вгадав. Тому що вчора оголосили переможця, яким стало… невеличке місто на півдні Швейцарії під назвою Лугано.

Населення Лугано налічує 62 000 чоловік, і це дев’яте за розміром місто у Швейцарії. Місто знаходиться біля мальовничого озера Лугано і виглядає так чудово, як заставка у Windows.

Отож, про що говорить ця криптоновина?

У Лугано зіграли трохи по-іншому, ніж у Сальвадорі, який поставив всі свої ставки лише на біткоїн. У цьому швейцарському місті оголосили, що Tether і LVGA (стейблкоїн CHF), а також біткоїн тепер «де-факто» є законними платіжними засобами.

На макрорівні ставка Сальвадору на біткоїн є набагато більлш ефективною та економічно вигідною, і не лише тому, що це зробила країна, а не маленьке містечко, яким є Лугано. Але це не означає, що у Лугано нічого не зміниться.

Громадяни тепер можуть сплачувати криптовалютою податки, а також місця для парковки, плату за навчання та комунальні послуги. Очікується, що 200 компаній будуть приймати криптооплату за товари та послуги. Отже, хоча і не можна прирівняти біткоїн до швейцарського франка, та, на мою думку, особливо цікаво те, що серед варіантів, доступних для громадян, є стейблкоїни.

Рішення Сальвадору неодноразово піддавалося критиці через те, що біткоїн відомий своєю нестабільністю, і це може мати негативний вплив, якщо використовувати його в якості законного платіжного засобу. Проте, очевидно, ціна стейблкоїнів не викликає занепокоєння, адже вони прив’язані до фіатних грошей. Саме тому люди отримали чудову додаткову опцію: бажаєте зберігати свої заощадження в стейблкоїнах, збільшувати свої прибутки за допомогою DeFi-протоколу, чи, може, безперешкодно перераховувати готівку за місце для паркування? Ну що ж, тепер це можливо.

Критика

Звичайно, люди будуть критикувати цей крок і називати його безглуздим рекламним ходом. Але насправді, що в цьому поганого? Ми говоримо про 62-тисячне місто в центрі Європи, про яке ми навіть не знали б, якби не ця новина. Що може втратити місто? Такий крок може позначитися на блокчейн-стартапах, криптовалютних єдинорогах та поодиноких критпоентузіастах. Та навіть якщо він викличе лише невелике зростання в галузі туризму, це все одно буде перемога.

Як я вже говорив вище, масштаб закону настільки незначний, що навряд чи він спричинить серйозні наслідки, про які говорять скептики, згадуючи Сальвадор. МВФ, який минулого місяця закликав Сальвадор «звузити сферу дії закону про біткоїн, позбавивши його статусу законного платіжного засобу», найближчим часом не буде стукати в офіс мера Лугано. Хвилювання про фінансову стабільність, захист громадян і фіскальні зобов’язання (враховуючи невеликий пул державних ресурсів Сальвадору) не торкнеться Швейцарії.

Tether

Tether співпрацює з Лугано, а головний технічний директор Паоло Ардуіно сказав на вчорашньому заході План Б, що їхня компанія разом із чиновниками Лугано створили фонд на суму 3 мільйони швейцарських франків, щоб сприяти впровадженню Bitcoin, Tether та токена LVGA. Він повторив їхню головну мету: вони прагнуть зробити місто відомим європейським блокчейн-хабом.

Це досить цікавий епізод у захоплюючому криптопросторі, і будемо спостерігати, чи зможе Лугано привабити таланти, бізнес і трейдерів у своє чудове місто.

Отож, хто наступний?