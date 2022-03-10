Сьогодні Terra (LUNA) зросла на 20% і затьмарила Ethereum

Зараз Terra (LUNA) є криптовалютою, яку найчастіше використовують для стейкінгу на крипторинку. Ця монета обігнала Ethereum і, за очікуваннями, продовжить утримувати свою позицію у прогнозованому майбутньому. Як і очікувалося, реакція інвесторів на це була миттєвою. Розглянемо основні моменти:

У відповідь на цю новину Terra (LUNA) зросла на 20% у внутрішньоденній торгівлі.

Активи, які зараз використовують для стейкінгу на Terra, становлять суму в 29,5 мільярда доларів, і налічується понад 226 000 стейкерів.

Монета подолала ключовий опір на рівні 90 доларів і може почати зростати найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Як Terra (LUNA) може почати зростати?

Протягом останніх кількох днів загальний ринок відновлюється, і більшість монет демонструють приріст. Проте Terra (LUNA) дала на повний газ. За останні 24 години ця монета зросла більше ніж на 20% і зараз торгується приблизно за 98 доларів.

Що ще важливіше, Luna перевищила ключовий опір накладних витрат у 90 доларів. Це може свідчити про те, що в найближчій перспективі можливий бичачий забіг. Більшу частину цих останніх здобутків спричинили новини про те, що наразі Terra (LUNA) є криптоактивом, який найбільше використовують для стейкінгу. Раніше цей титул належав Ethereum.

Зараз важливо спостерігати, як довго монета зможе утримуватися вище 97 доларів. Якщо їй це вдасться, протягом наступних тижнів LUNA може з легкістю сягнути нових історичних максимумів на рівні 112 доларів чи навіть вище 120 доларів.

Чи варто інвестувати в Terra (LUNA)?

Гадаємо, кожен інвестор хотів би володіти монетою, яку найчастіше використовують для стейкінгу на ринку. LUNA стала одним із найважливіших криптоактивів, і це, тому, безумовно, рекомендуємо придбати цю монету.

Якщо ви довгостроковий інвестор, просто купіть її зараз і тримайте десь протягом року. Якщо ж ви короткостроковий торговець, зазначимо, існує велика ймовірність, що LUNA почне зростати. Гарною точкою входу буде, коли ціна опуститься нижче 100 доларів, а виходити варто десь на рівні 112 доларів.