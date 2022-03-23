Існує багато стратегій, яких людина може дотримуватися, коли вона інвестує в криптовалюту. Одна із цих стратегій, що досить часто спрацьовує, – це слідувати за великими грошима. Коли солідні інвестори активно скуповують певний актив, вам також варто це зробити. І ось чому:

Кити не часто займаються спекулятивною короткостроковою торгівлею.

Також зазначимо, великі гаманці купують активи, які мають дуже гарну довгострокову вартість.

Можливо, кити знають щось, чого ви не знаєте про певний актив.

Для тих, хто серйозно налаштований слідувати стратегії китів, зазначимо для початку наступні 3 монети, які будуть чудовим варіантом інвестицій:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) — це друга за розміром криптовалюта, тому не дивно, що нею зацікавляться багато солідних інвесторів. Протягом останніх кількох тижнів, коли ETH значно впав, ми спостерігали, що все більше китів купували його.

Джерело даних: Tradingview

Причина цього насправді дуже проста. Ethereum дуже стійкий, це актив, який буде з нами ще дуже довго. Окрім того, на проєкті Ethereum 2.0 проводять нові розробки, і в довгостроковій перспективі це може принести більше цінності екосистемі Ethereum.

Dogecoin (DOGE)

Мем-монети також користуються популярністю серед китів. Але на відміну від нових монет, які лише боряться за своє місце під сонцем, DogeCoin (DOGE) існує вже багато років. Звичайно у нього були і злети, і падіння. Однак, незважаючи на це, DOGE став одним із найважливіших криптоактивів. Тому не дивно, що кити активно його скуповують.

Binance Coin (BNB)