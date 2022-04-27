SNACKCLUB, стартап Web3, що є сестринською компанією бразильського ігрового гіганта LOUD, зібрав 9 млн доларів у рамках початкового раунду фінансування, про це стало відомо з повідомлення, опублікованого у вівторок, 26 квітня.

Як заявив SNACKCLUB у своєму пресрелізі, до фінансування долучилася венчурна компанія та ігровий видавець Animoca Brands, а також інші інвестори: Ascensive Assets, Jump Crypto, Formless Capital, Mechanism та OP Crypto.

Для геймерів створюють DAO

За даними компанії, зібрані кошти надійдуть у децентралізовану автономну організацію (DAO), головним завданням якої є переосмислення права власності в ігровій екосистемі.

Цей постачальник ігор прагне допомогти гравцям отримувати більше користі від величезних інвестицій, які вкладаються в ігри, особливо що стосується володіння ігровою валютою та контролю над нею, обладнання або активів, які пов’язані з їхніми персонажами.

Спираючись на досвід LOUD, SNACKCLUB хоче, щоб ігри були прибутковими для гравців, особливо коли йдеться про мотивацію витрачати свій час на такі види діяльності.

«SNACKCLUB зробить цей простір більш привабливим, інвестуючи в технології, платформу та партнерів-видавців, і завдяки цьому наша спільнота отримає потенціал блокчейн-ігор. У нас попереду довгий шлях, але ці інвестиції змінять те, як і чому геймер приймає рішення грати», – заявив Жан Ортега, співзасновник LOUD. Ортега також є керуючим партнером в SNACKCLUB.

Як повідомляють, загальна глобальна база підписників LOUD налічує 300 млн, і саме цю спільноту SNACKCLUB хоче привабити до себе, коли він запуститься.

Однак більше цю платформу хвилює турбота про свою команду, що складається з 30 осіб. Найближчим часом планують визначити, як буде керуватися цей проєкт, а також провести належну перевірку щодо того, які інвестиційні можливості мають бути в пріоритеті.