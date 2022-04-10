Зараз довкола Solana більше позитивних новин, тому вона буде кращою інвестицією.

Здається, Solana оговталася від негативих наслідків перебоїв у мережі, що були в 2021 році.

Зараз ходять чутки, що Waves є схемою Понці, до того ж, ринок ще не вийшов повністю із ведмежого тренду.

У короткостроковій перспективі Solana має кращий потенціал, аніж Waves.

Solana ( SOL/USD ) — це блокчейн-платформа для смарт-контрактів, популярність якої зростає завдяки її високій швидкості та низьким комісіям за транзакції. Доки два дні тому не розпочалася корекція цієї криптовалюти, своїми прибутками Solana випереджала більшість інших монет у рейтингу топ-10. Це свідчить про те, що впевненість інвесторів у майбутньому розвитку Solana зростає після серії відключень мережі, що відбулися наприкінці 2021 року. З огляду на значні інвестиції, що надходять в Solana NFT, Solana має чудові перспективи для зростання.

У свою чергу, Waves ( WAVES/USD ) також є платформою для смарт-контрактів, популярність якої зростає завдяки тому, що її використовують в DeFi-секторі. Кілька тижнів тому Waves з величезним відривом випередив більшість інших криптовалют. Після введення санкцій виникли припущення, що це російський проєкт, і що росіяни будуть використовувати його для здійснення транзакцій та захисту від втрати багатства. Однак за останні кілька днів Waves досить швидко впав, він падава так само швидко, як і зростав. А сталося це через чутки, що, можливо, цей проєкт є схемою Понці.

Який із цих активів варто купити під час падіння

Хоча і Solana, і Waves мають високі потенціали, і обидві ці криптовалюти відновляться після цього падіння, все-таки Solana має кращі перспективи. Одна з причин, чому Solana має кращі шанси, полягає в тому, що вона має набагато більшу екосистему проєктів, які створили на її основі. Окрім того, довкола Solana набагато більше ажіотажу, особливо серед інституційних інвесторів, які можуть зіграти на її користь, коли на ринок повернуться бики.

Waves є набагато меншим ланцюгом, і він не так відомий, як Solana. Більше того, після нещодавніх чуток про те, що цей проєкт є схемою Понці, Waves може знадобитися більше часу, щоб набрати обертів, адже ринок зараз дуже нестабільний.

Висновок

І Solana, і Waves — це блокчейни для смарт-контрактів, що мають високі потенціали. Однак через негативні чутки стосовно Waves в короткостроковій перспективі Solana може стати кращою інвестицією. Саме тому в умовах нинішнього падіння ринку криптовалют краще придбати SOL.