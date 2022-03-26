Протягом останніх кількох тижнів Solana (SOL) демонструє непогані результати. Днями цей альткоїн зріс приблизно до 60 доларів і зараз набирає обертів, і не схоже, що ого імпульс зникне найближчим часом. Що нам відомо наразі:

Solana вперше за кілька тижнів піднялася вище 100 доларів.

Забіг биків пройшов кілька важливих зон опору.

Найвірогідніше, що найближчим часом ця монета зупинеться десь на рівні 130 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Як буде розиватися імпульс Solana (SOL)?

Наприкінці березня загальний ринок криптовалют демонструє досить непогані результати. Однак альткоїни, зокрема SOL, мають найвищі прибутки. Рік почався досить жорстко для цих монет. Незважаючи на те, що час від часу спостерігалося зростання, загальна тенденція для SOL та інших альткоїнів залишалася ведмежою.

Однак, схоже, SOL змінив цю тенденцію. Після того, як токен сягнув дна десь на рівні 60 доларів, здається, що тепер бики беруть владу у свої руки. Окрім того, SOL подолав декілька ключових зон опору, зокрема 95 доларів.

Тепер бики мають утримати монету вище 105 доларів. Якщо це станеться, цілком ймовірно, що SOL продовжить зростати, перш ніж остаточно закріпиться на рівні близько 130 доларів. Однак цей прогноз буде скасовано, якщо бики не зможуть утримати цінову дію вище 95 доларів.

Чому Solana (SOL) є гарною інвестицією?

Solana (SOL) залишається одним з найпопулярніших криптоактивів на планеті. Завдяки високій швидкості транзакцій і низькій комісії за газ її називають вбивцею Ethereum. Нещодавнє падіння сприяє тому, що інвестори можуть дешево купувати цей актив.

В цілому очікується, що цього року Solana перевищить 200 доларів, а до 2023 року зросте ще більше. Кожному інвестору настійно рекомендуємо придбати SOL.