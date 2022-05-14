Solana (SOL) сягнула мінімумів 2022 року, але останні кілька годин вже зростає. Два дні поспіль монета зазнавала серйозних втрат і не змогла перевищити 50 доларів. Але, схоже, зараз є певний бичачий імпульс, який може підштовхнути її навіть вище. Розглянемо деталі:

За останні 24 години SOL піднявся майже на 20% і повернув собі ціну в 50 доларів США.

Попри сьогоднішнє зростання й досі залишаються значні ризики зниження.

Окрім того, SOL залишається нижче своєї 50- і 200-денної EMA, а це означає, що небезпека ще залишається.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Solana й далі зростати?

Загальний ринок криптовалют відновлюється після обвалу, що спостерігався останні кілька днів. Так, після різких втрат Solana зросла майже на 20%. Проте це ралі не є вирішальним. Аналітики попереджають, що зараз відбувається невеликий відкат після краху останніх двох днів. Загальна низхідна тенденція SOL ще не зробила розворот, і, ймовірно, в найближчі дні монета впаде ще більше.

Те, що вдалося відновити позначку в 50 доларів, є великим досягненням і психологічно важливою перемогою для биків SOL. Але оскільки монета залишається під серйозним тиском і торгується нижче своєї 50- та 200-денної EMA, ми очікуємо, що вона ослабне ще більше.

Цілком ймовірно, що SOL знову опуститься нижче 50 доларів, і цього разу він може впасти ще більше, перш ніж почне відновлюватися. Проте якщо SOL якимось чином зможе продовжити висхідний тренд і закриє день вище 60 доларів, ця гіпотеза буде скасована.

Чи варто зараз купувати SOL?

Єдине, з чим ми можемо напевно погодитися, це те, що Solana – це великий проєкт, і в майбутньому він, ймовірно, буде конкурентом Bitcoin та Ethereum.

Ще зовсім недавно SOL продавався приблизно за 200 доларів, а зараз з’явилася чудова можливість придбати його менше ніж за 50 доларів. Безумовно, ринок надає ідеальний шанс придбати актив ці знижкою.