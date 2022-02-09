Антоні Тренчев стверджує, що політика ФРС навряд чи буде настільки агресивною, як очікувалося, і «дешеві гроші», скоріш за все, продовжуватимуть надходити в криптовалюту

Співзасновник Nexo Антоні Тренчев вважає, що 2022 рік буде неспокійним для біткоїну та загального крипторинку.

Однак він також вважає, що доступність «легких грошей» і надалі гратиме на користь криптовалют. На його думку, у такому випадку криптовалютні активи будуть у плюсі, навіть не зважаючи на кореляцію між криптовалютними та фондовими ринками.

У понеділок в інтерв’ю каналу CNBC Тренчев повідомив, що збільшення інвестицій в криптовалютну екосистему є однією з причин того, що торгівля на фондових ринках зростає. Він додав, це є сигналом того, що впровадження криптовалют збільшується, і це лише піде на користь всьому сектору.

Говорячи про загальний ринковий прогноз через майбутнє підвищення процентної ставки, яке планує здійснити Федеральна резервна система США, Тренчев заявив:

«Знаєте, я дуже скептично ставився до дій Федеральної резервної системи та запропонованого підвищення ставки [і] того, в що це в кінцевому підсумку виллється. Я вважаю, що дешеві гроші залишаться з нами назавжди, і це дуже добре для таких активів, як криптовалюта».

Керівник Nexo каже, що політика ФРС може бути не настільки агресивною, як очікувалося, незважаючи на прогнози Bank of America та інших аналітиків, які стверджують, що у 2022 році процентна ставка зросте до 7% або навіть більше.

За словами Тренчева, ймовірно, інфляція й далі буде зростати, тому що індекс споживчих цін збільшився до 7,2%.

Антоні повідомив каналу CNBC, що востаннє інфляція так швидко зростала в 1980-х роках, і тоді ФРС підвищила ставку до 20%. Він прогнозує, що цього року ставка фінансування становитиме 3%, і це говорить про те, що Центральний банк США не буде дуже агресивним.

За його словами, ФРС закінчила свою роботу з «балансом у 8 трильйонів доларів, який вони тримають у своїх книгах».

Ціна біткоїну зростала в 2020 і 2021 роках, оскільки уряди провадили таку монетарну політику, яка влила в економіку трильйони доларів, причому більшість з цих коштів стали криптоінвестиціями. За словами Тренчева, такий прогноз залишається можливим і у 2022 році.

Тренчев також прокоментував метавсесвіт та невзаємозамінні токени (NFT) і зазначив, що вся ця екосистема може принести користь криптовалютам.