Токенізовані акції FTX (GME) компанії GameStop зросли на 13%

Монета токенізованих акцій FTX (GME) компанії GameStop зросла після того, як компанія GameStop оголосила про партнерську угоду з Immutable X.

Сьогодні ціна токена підскочила на 13% і продовжила набирати оберти.

За даними CoinMarketCap, на момент написання статті монети GME торгувалися за 115,95 долар.

Партнерство GameStop з Immutable X

Одним словом, GameStop – це відомий роздрібний продавець відеоігор, а його партнер Immutable X є рішенням Ethereum рівня 2 для NFT.

Immutable X і GameStop співпрацювали у той час, як всі підозрювали, що GameStop працює над NFT-ринком. Водночас GameStop також запустив фонд NFT вартістю 100 мільйонів доларів.

Що стоїть за сьогоднішнім підвищенням цін?

Сьогодні ціни зростаю в основному тому, що припускають, що GameStop планує у роботі над NFT-іграми співпрацювати з Microsoft.

У рамках угоди GameStop запустить програму вартістю 100 мільйонів доларів для технічних інноваторів у роботі з токенами IMX, а також для творців контенту.

За повідомленнями, що поширюються в Twitter і Reddit, можливо, Microsoft і GameStop будуть співпрацювати, щоб інтегрувати NFT в існуючі ігри, а також розробити нові ігри та інтегровані.

Хоча стосунки трьох сторін наразі невідомі, та в публікації спільноти Reddit від 6 лютого натякають на те, заради чого може бути таке партнерство.

Bamfcoco1, користувач Reddit, стверджує, що кількість користувачів Hearthstone знизилася з 23,5 мільйона до 3,5 мільйона, тому що там фактично відсутня власність на активи користувача, а також високі витрати за збір карток. Однак ці проблеми можна вирішити, якщо інтегрувати NFT:

«Це можна легко зробити, адже на платформі Immutable X є можливість вільно карбувати NFT та торгувати ними. GameStop може запустити Hearthstone на своїй новій платформі Web3, потрібно просто створити NFT для кожної картки, а потім розподілити їх відповідно до наявних у користувачів колекцій карток. Зробити це майже так легко, як я описую це».