У суботу Decentraland (MANA) розширювала свою консолідацію.

Варто очікувати, що бичачий забіг продовжиться за межами зони попиту в діапазоні від 2,50 до 3,0 доларів.

Падіння нижче позначки в 2,03 долара спростує бичачу гіпотезу.

Ціна Decentraland залишилася стабільною на поточних рівнях і 22 січня зробила свічку-молот. Хоча купівельна активність у криптопросторі нижча, та залишається надія на бичачий тренд. Наразі MANA/USD торгується на рівні 2,31 долара, тобто за день збільшилась на 1,23%. Поточна ринкова капіталізація MANA становить 4 304 417 127 доларів, в обігу знаходиться 1 824 500 835 монет MANA, максимальна пропозиція не обмежена.

Decentraland (MANA) готується до розвороту

Після тестування 50-денної ковзної середньої, що відбулося 27 грудня, на денних графіках видно, що ціна має тенденцію до зниження. Вона вже впала з історичного максимуму в 5,91 долара, який зафіксували 25 листопада, і на даний момент загальні втрати вартості складають 48%. Інвестори тричі намагалися подолати поріг у 3,06 долара — рівень підтримки, що перетворився на опір. У результаті виявилося, що це критичний торговий рівень.

Джерело: TradingView

Щоденний індекс відносної міцності (RSI) зараз знаходиться на позначці 38, при цьому бичачий перетин свідчить про те, що пара готова піднятися вище. Лінія тренду, що опускається нижче від зазначеної лінії, яка знаходиться на рівні 2,50 долара, є негайним опором.

Окрім того, «бики» мають активно працювати, щоб повернути психологічну позначку в 3,06 долара. Цей рівень також співпаде з повторною спробою подолати 50-DMA. Солідний прорив вище цього рівня може спонукати нових інвесторів долучитися до оновленої тенденції до зростання.

І навпаки, бичача гіпотеза буде спростована, якщо ціна впаде нижче горизонтальної лінії підтримки в 1,98 долара. Позначка в 1,50 долара стане метою продавців. Подальше падіння, ймовірно, відбудеться до нижньої лінії тренду низхідного каналу на рівні 1,32 долара. Востаннє ці рівні спостерігалися в жовтні.