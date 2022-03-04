GFI — це нативний токен Goldfinch, децентралізованого протоколу кредитування, який надає криптопозики без жодної криптозастави. На момент написання статті цей токен зростав і сягнув ціни в 3,78 долара.

Якщо бажаєте дізнатися більше про GFI, що це таке, чи варто купувати цю монету, а також де зараз найкраще придбати GFI, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати GFI

Оскільки GFI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GFI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GFI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте MATIC на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте MATIC в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти MATIC на GFI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GFI.

Що таке GFI?

Завдяки впровадженню принципу «довіри через консенсус» і використанню різних типів застави поза мережею токен протоколу Goldfinch дозволяє позичальникам показувати свою кредитоспроможність не лише за допомогою криптоактивів.

Цей проєкт дозволить розблокувати криптокредитування на ринках, що розвиваються, а також в інших місцях, де криптовалюта може розширити фінансову інклюзію.

Постачальники ліквідності вносять капітал до основного пулу. Протокол автоматично розподіляє основний пул і здійснює старші транші до пулів позичальників. Позичальники роблять пропозиції пулам з певними умовами, наприклад, встановлюючи процентну ставку, і спонсори оцінюють ці пропозиції. Потім спонсори надають капітал молодшим траншам пулів позичальників.

Чи варто купувати GFI сьогодні?

Ніщо не може замінити ваший власний аналіз. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на GFI

Digital Coin Price передбачає, що GFI буде зростати. Експерти цього ресурсу роблять такий прогноз:

2022: зросте з 4,60 до 5,26 долара США,

2023: з 4,98 до 6,09 долара,

2024: з 4,59 до 6,10 долара,

2025: з 6,44 до 8,09 долара.

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