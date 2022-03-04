За останні 24 години WadzPay Token зріс на 36%. Це екосистема, що виплачує кошти, використовуючи смарт-контракти. Її нативний токен WTK ось-ось перевищить позначку в 0,1 долара, можливо, через новини про те, що компанія наймає 200 людей для свого нового офісу в Сінгапурі, який вона відкрила минулого місяця.

У цій статті ми пояснимо, що таке WadzPay, чи варто інвестувати в нього, а також де зараз найкраще придбати WadzPay Token.

Де зараз найкраще купувати WadzPay Token

Оскільки WTK є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WTK за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WTK прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на WTK

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WTK.

Що таке WadzPay Token?

WadzPay Token — це службовий токен, що дозволяє зберігачам здійснювати транзакції та сплачувати за товари, використовуючи платіжну платформу WadzPay. Токен має забезпечувати належне управління на цій платіжній платформі, і разом з тим його використовують в якості винагороди для споживачів та бізнесу.

Він забезпечує пріоритетний доступ до нових функцій і надає більш швидкі, дешеві та ефективні розрахунки в мережі. Протягом першого року користування комісія за транзакції з використанням WTK на платіжній платформі WadzPay не стягується.

Екосистема WadzPay забезпечує інфраструктуру для нових технологій CBDC і стейблкоїнів. За допомогою неї уряди та установи можуть створювати пісочниці та отримувати прибутки від додатків на внутрішньому ринку та на міжнародній арені.

Говорять, що система виплати коштів WadzPay, що спирається на смарт-контракти, змінила гру і відкрила для свіх доступ до фінансів.

Чи варто купувати WadzPay Token сьогодні?

WadzPay може стати прибутковою інвестицією, але, перш ніж інвестувати в цей актив, не полінуйтеся та прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни WadzPay Token

Wallet Investor робить ведмежі прогнози щодо цього активу. Експерти цього ресурсу вважають, що це поганий і дуже ризиковий варіант для 1-річних інвестицій.

Price Prediction дотримується протилежної точки зору і прогнозує, що у 2023 році ціну цього токена становитиме щонайменше 0,16 долара. Можливо, того року токен WadzPay зросте до 0,19 долара. У 2024 році 1 WTK буде коштувати щонайменше 0,23 долара, і він може сягнути максимальних 0,28 долара.

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